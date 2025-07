Wimbledon, Cocciaretto firma l'impresa: battuta la n.3 al mondo Pegula

Impresa di Elisabetta Cocciaretto all'esordio a Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis Club. La 24enne di Fermo, n.116 del ranking Wta, ha eliminato con il punteggio di 6-2 6-3, in appena 58 minuti di partita, la statunitense Jessica Pegula, n.3 del ranking e del seeding, reduce dal titolo a Bad Homburg di domenica scorsa. Per l'azzurra è la seconda vittoria in carriera su una top ten (dopo Kvitova al Roland Garros 2023). Giovedì al secondo turno Cocciaretto troverà dall'altra parte della rete o la statunitense Katie Volynets, n.98 del ranking, o la tedesca Tatjana Maria, n.45 Wta, vincitrice al Queen's due settimane fa ma soprattutto semifinalista a Wimbledon nel 2022. La marchigiana è alla terza presenza nel main draw del Major British dove ha raggiunto il secondo turno nel 2022 ed il terzo nel 2023 mentre lo scorso anno ha dovuto dare forfait per un'infezione virale.