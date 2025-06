Russell trionfa a Montreal davanti a Verstappen. Primo podio per Antonelli

Vittoria dalla pole position in Canada per George Russell. Il pilota della Mercedes controlla al via Max Verstappen che scattava al suo fianco e mette a segno con grande autorità il suo primo successo stagionale. Primo podio in Formula Uno per Andrea Kimi Antonelli che - al decimo GP della sua carriera - infila al via il leader del Mondiale Oscar Piastri e poi lo precede sotto alla bandiera a scacchi. Scintille a tre giri dalla fine (e Safety Car in pista fino alla bandiera a scacchi) tra Oscar Piastri e Lando Norris, con il pilota inglese out per un suo errore contro il muretto dei box, dopo aver superato il compagno di squadra ed esserne stato risuperato alla esse prima del traguardo.