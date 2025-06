Dalla turchia: "Calhanoglu ha detto di volere il Galatasaray, c'è la trattativa con l'Inter"

Cifre alla mano, per ora tra il club turco e l'Inter si registra infatti ancora una certa distanza tra domanda e offerta per la valutazione del cartellino di Calhanoglu. Situazione che da una parte tiene tutto in stand-by e dall'altra costringe i dirigenti dell'Inter a guardarsi intorno per evitare di arrivare impreparati preparati a una possibile cessione. Nel dettaglio, i nerazzurri avrebbero già sondato il terreno per Bernabé e Keita, già allenati da Chivu al Parma, ma per la mediana piacciono molto anche Rovella, Ederson e Ricci. Profili di livello che, a fronte di un'offerta importante del Gala per Calha, potrebbero trasformarsi rapidamente in obiettivi concreti.