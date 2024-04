C'era una volta il calcio: la nostalgia a forma di pallone in un libro imperdibile

LA RECENSIONE

Nella fatica letteraria di Antonello Sette c'è tutto l'amore per uno sport che non esiste più, nei racconti dei protagonisti degli anni '60, '70 e '80

© twitter Tutti quelli che hanno amato il calcio hanno avuto un papà che li ha presi per mano salendo i gradini di uno stadio e per tutti c'è stato lo stesso brivido nel vedere quello spicchio verde che si apre all'improvviso. Antonelo Sette, nel libro "C'era una volta il calcio", edito da Palombi, parte proprio da lì, da quell'iniziazione che ti fa battere il cuore e ti segna per sempre, rendendoti bambino a vita. Il racconto è intriso di nostalgia, dai numeri di maglia dall'1 all'11, alle partite immaginate grazie alla radio, a quell'alone di mistero che rendeva il calcio erotico e non pornografico come ora, da quando la ripetitività oscena dell'evento e il suo disvelarsi a qualsiasi ora di qualsiasi giorno, ha abolito l'immaginazione.

Il libro prosegue con una serie di interviste ai protagonisti del passato, dai campioni agli allenatori. Ci sono i miti (Altafini, Mazzola, Antognoni, Gentile, Bruno Conti), gli eroi degli scudetti storici degli anni '70 (Garlaschelli, Martini, Graziani, Pulici e Zaccarelli), bomber leggendari (Schillaci, Serena e Giordano), personaggi tipici di anni irripetibili (Agroppi, Sabatini e Zigoni). Ognuno di loro lascia almeno una chicca per alimentare il fuoco di aneddoti entrati nella storia. Poi ci sono gli allenatori, soprattutto quelli che hanno contribuito a cambiare il calcio da Arrigo Sacchi a Maifredi (che rivendica la paternità del calcio moderno insieme a Zeman), da Galeone a Ventura (che si toglie qualche sassolino dalla scarpa sull'esperienza in Nazionale e racconta di come abbia trovato il vero amore a 75 anni). Ce n'è abbastanza per far provare più di un brivido a chi, introno a quel mondo, ci ha lasciato una buona parte della propria vita.