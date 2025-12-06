Libere 3: Russell precede i duellanti Norris e Verstappen, Antonelli a rischio penalità

A proposito di Ferrari, il turno è stato interrotto quasi esattamente a metà della sua distanza da un'uscita di pista di Lewis Hamilton che ha comportato danni all'anteriore della SF-25 nell'impatto quasi frontale con le protezioni, avvenuto fortunatamente dopo un testacoda completo nella via di fuga che ha rallentato la corsa della Ferrari. Sir Lewis perde così la parte più veloce della sessione e chiude solo diciottesimo (era quarto al momento dell'incidente). Nono tempo per Andrea Kimi Antonelli. Il pilota e la Mercedes sono finite sotto inchiesta per unsafe release ai box quando - ricevuto l'ok dal team - AKA ha lasciato il suo garage entrando in contatto con la Red Bull di Yuki Tsunoda che stava percorrendo la fast lane della corsia dei box. Il Collegio dei Commisari di Gara ha punito la squadra con una multa da diecimila euro. A ruoli invertiti, Kimi era già stato vittima di un episodio simile la scorsa primavera nella Sprint di Miami, quando la sua Mercedes era stata colpita dalla Red Bull di Verstappen, al quale era stata comminata una penalità di dieci secondi.