Milano-Cortina 2026, curling doppio misto: l’Italia perde in semifinale, si giocherà il bronzo

Constantini: "Usa ha avuto maggior controllo del ghiaccio, ora resettare"

"Sicuramente c'è amarezza dopo questa sconfitta, abbiamo concesso un pochino troppo all'avversario che è stato bravo a prendere le occasioni che abbiamo lasciato loro. Sarà importante resettare perché non è ancora finita, domani abbiamo ancora occasione di portare a casa qualcosa di importante". Così Stefania Constantini parlando in zona mista dopo la sconfitta del doppio misto azzurro di curling in semifinale contro gli Usa. "Cosa è mancato? Da parte nostra proprio il controllo del ghiaccio e della velocità, questa mattina c'è stata molta più precisione, invece questa sera un pochino è stata persa da entrambe le squadre ma loro hanno sbagliato un pochino meno di noi e hanno portato a casa la vittoria - ha proseguito l'azzurra - I momenti chiave? Credo che ne siano stati più di uno, dare qualche chance a loro e quando loro davano chances a noi noi non le abbiamo prese, è stato un controllo di velocità e di ghiaccio che oggi loro avevano più di noi". Adesso l'Italia affronterà nella finale per il bronzo la Gran Bretagna. "Sicuramente per loro passare per primi e poi perdere la semifinale sarà doloroso sportivamente parlando, sarà importante fare un lavoro mentale migliore del loro perché a livello di tecnica siamo tutti molto forti, a questo punto ancor più farà la differenza l'aspetto mentale - ha concluso - Il calore del pubblico? Il mio sogno è sempre stato quello di partecipare a un'Olimpiade, un'Olimpiade in casa credo sia qualcosa di più unico che raro, con questa competizione ho imparato e capito quanto è bello giocare col tifo, sicuramente ti dà quell'energia in più. Mi mancherà quando andremo in Canada a giocare, però è stato qualcosa veramente di speciale, spero che domani riusciremo a dar loro una gioia". Sul futuro della coppia con Amos Mosaner Constantini ha glissato. "Siamo molto concentrati sulla fine del quadriennio e su questa competizione, tra qualche giorno ne inizierà una successiva - ha ammesso - Per il futuro ci riserveremo a fine competizione di decidere come procedere. Vedremo".