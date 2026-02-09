MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina 2026, curling doppio misto: l’Italia perde in semifinale, si giocherà il bronzo

Constantini e Mosaner si arrendono 9-8 agli Usa: sfideranno la Gran Bretagna per il terzo posto

09 Feb 2026 - 20:38
1 di 11
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

L’Italia del curling resta in lotta per una medaglia a Milano-Cortina 2026, ma purtroppo non per l’oro. Stefania Constantini e Amos Mosaner perdono infatti 9-8 la propria semifinale contro gli Stati Uniti d’America e non potranno quindi difendere il successo conquistato a Pechino 2022. La coppia azzurra del doppio misto punterà allora al bronzo, visto che domani tornerà sul ghiaccio nella finale per il terzo posto contro la Gran Bretagna, sconfitta 9-3 dalla Svezia.

Dopo aver chiuso il girone al secondo posto, l’Italia si presenta alla semifinale contro gli Stati Uniti d’America di Cory Thiesse e Korey Dropkin forte del 7-6 centrato questa mattina proprio sugli USA, nell’ultimo turno del round robin. Stefania Constantini e Amos Mosaner partono benissimo al Cortina Curling Olympic Stadium, prendendosi 2-0 il primo end grazie a un paio di ottime bocciate, ma poi vengono agguantati sul 2-2 nel secondo end. Caricati dal pubblico di casa (con la presenza anche di Federica Brignone sugli spalti), gli azzurri tornano quindi avanti 4-2 nel terzo end, dopo una giocata di una precisione millimetrica firmata da Constantini con l’ultima stone. Non è però da meno la coppia statunitense, che riesce infatti a realizzare addirittura tre punti nel quarto end, passando così al sorpasso 5-4 a metà gara. Thiesse e Dropkin spingono forte e mettono in grossa difficoltà l’Italia nel quinto end: Constantini riesce però a limitare i danni, pareggiando 5-5 con un tiro da applausi che posiziona la sua stone nel cuore della casa. Gli USA salgono poi sul 7-5 nel sesto end e gli azzurri decidono dunque di giocarsi il power-play nel settimo end: la tattica dà i suoi frutti, visto che gli italiani mettono tre punti e tornano in vantaggio 8-7. Tutto si decide allora nell’ottavo end, dove gli statunitensi si giocano il loro power-play e non sbagliano nulla, vincendo la partita 9-8. Gli USA sfideranno quindi nella finale che assegnerà sia la medaglia d’oro che quella d’argento la Svezia, vittoriosa 9-3 già al settimo end contro la Gran Bretagna nell’altra semifinale. Italia e britannici si giocheranno, invece, il bronzo.

Constantini: "Usa ha avuto maggior controllo del ghiaccio, ora resettare"
"Sicuramente c'è amarezza dopo questa sconfitta, abbiamo concesso un pochino troppo all'avversario che è stato bravo a prendere le occasioni che abbiamo lasciato loro. Sarà importante resettare perché non è ancora finita, domani abbiamo ancora occasione di portare a casa qualcosa di importante". Così Stefania Constantini parlando in zona mista dopo la sconfitta del doppio misto azzurro di curling in semifinale contro gli Usa. "Cosa è mancato? Da parte nostra proprio il controllo del ghiaccio e della velocità, questa mattina c'è stata molta più precisione, invece questa sera un pochino è stata persa da entrambe le squadre ma loro hanno sbagliato un pochino meno di noi e hanno portato a casa la vittoria - ha proseguito l'azzurra - I momenti chiave? Credo che ne siano stati più di uno, dare qualche chance a loro e quando loro davano chances a noi noi non le abbiamo prese, è stato un controllo di velocità e di ghiaccio che oggi loro avevano più di noi". Adesso l'Italia affronterà nella finale per il bronzo la Gran Bretagna. "Sicuramente per loro passare per primi e poi perdere la semifinale sarà doloroso sportivamente parlando, sarà importante fare un lavoro mentale migliore del loro perché a livello di tecnica siamo tutti molto forti, a questo punto ancor più farà la differenza l'aspetto mentale - ha concluso - Il calore del pubblico? Il mio sogno è sempre stato quello di partecipare a un'Olimpiade, un'Olimpiade in casa credo sia qualcosa di più unico che raro, con questa competizione ho imparato e capito quanto è bello giocare col tifo, sicuramente ti dà quell'energia in più. Mi mancherà quando andremo in Canada a giocare, però è stato qualcosa veramente di speciale, spero che domani riusciremo a dar loro una gioia". Sul futuro della coppia con Amos Mosaner Constantini ha glissato. "Siamo molto concentrati sulla fine del quadriennio e su questa competizione, tra qualche giorno ne inizierà una successiva - ha ammesso - Per il futuro ci riserveremo a fine competizione di decidere come procedere. Vedremo".

curling
stefania constantini
amos mosaner
milano cortina 2026

Ultime notizie

Lorello "settebello": fantastico bronzo dietro a due mostri nei 5000 dello speed skating

La giornata LIVE: riparte la caccia alle medaglie azzurre. Malagò: "Sei in un giorno è incredibile"

Constantini e Mosaner, la finale sfugge all'ultimo tiro: sfideranno la Gran Bretagna per il bronzo

11

Cuurling, la finale sfugge all'ultimo tiro per Constantini e Mosaner

Caduta Vonn a Milano-Cortina

Vonn sottoposta a doppia operazione per riduzione della frattura al femore

La scritta "Fuck Ice" con la pipi, poi le minacce: le Olimpiadi difficili dello sciatore Kenworthy

00:46
I giochi olimpici live

I giochi olimpici live

00:38
Milano Cortina 2026 Live

Milano Cortina 2026 Live

9

Snowboard, esultanza show di Karl: mostra i muscoli a torso nudo nella neve dopo l'oro

Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 9 febbraio

10

Da Goggia al pattinaggio, le 9 medaglie dell'Italia a Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 8 febbraio 2026

La prova del nove è perfetta: Italia di bronzo nel team event del pattinaggio di figura

Fischnaller l'ha fatto di nuovo! Bronzo nello slittino come a Pechino 2022

19

Fischnaller vince la medaglia di bronzo nello Slittino singolo maschile

Lorello "settebello": fantastico bronzo dietro a due mostri nei 5000 dello speed skating

I più visti di Milano-Cortina 2026

Lindsey Vonn, urla di dolore dopo la terribile caduta: portata via in elicottero

Le immagini più belle della cerimonia d'apertura dell'Olimpiade 2026

Mattarella passeggero, Valentino Rossi autista: il video sul tram per Milano-Cortina 2026

DICH BRIGNONE CERIMONIA DICH

Brignone e la cerimonia d'apertura: "Ho detto a Mosaner: ce la fai, sono pesante!"

Sofia Goggia

Caso Vonn, Goggia in scia a Brignone: "Crociato rotto? Ai posteri l'ardua sentenza"

Milano-Cortina, le emozioni della sfilata degli azzurri alla cerimonia d'apertura

Notizie del giorno
Vedi tutti
20:38
Constantini e Mosaner, la finale sfugge all'ultimo tiro: sfideranno la Gran Bretagna per il bronzo
20:34
Tutto facile per la Dea, Palladino continua la rincorsa all'Europa. Nicola non vince da 10 partite
20:28
La giornata LIVE: riparte la caccia alle medaglie azzurre. Malagò: "Sei in un giorno è incredibile"
CLIP MN OK CALLEGARI "NON MI PIACE" REGOLAMENTO ARBITRI 09/02 SRV
20:24
Callegari non mette 'like' al regolamento: "Non voglio arbitro Avatar"
CLIP MN OK CALLEGARI "MI PIACE" MENTALITA SPALLETTI 09/02 SRV
20:22
Callegari mette 'like' a Spalletti: "La Juve deve meritarselo"