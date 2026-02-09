Milano-Cortina 2026, curling doppio misto: l’Italia perde in semifinale, si giocherà il bronzo

© Getty Images
Constantini e Mosaner si arrendono 9-8 agli Usa: sfideranno la Gran Bretagna per il terzo posto
L’Italia del curling resta in lotta per una medaglia a Milano-Cortina 2026, ma purtroppo non per l’oro. Stefania Constantini e Amos Mosaner perdono infatti 9-8 la propria semifinale contro gli Stati Uniti d’America e non potranno quindi difendere il successo conquistato a Pechino 2022. La coppia azzurra del doppio misto punterà allora al bronzo, visto che domani tornerà sul ghiaccio nella finale per il terzo posto contro la Gran Bretagna, sconfitta 9-3 dalla Svezia.
Dopo aver chiuso il girone al secondo posto, l’Italia si presenta alla semifinale contro gli Stati Uniti d’America di Cory Thiesse e Korey Dropkin forte del 7-6 centrato questa mattina proprio sugli USA, nell’ultimo turno del round robin. Stefania Constantini e Amos Mosaner partono benissimo al Cortina Curling Olympic Stadium, prendendosi 2-0 il primo end grazie a un paio di ottime bocciate, ma poi vengono agguantati sul 2-2 nel secondo end. Caricati dal pubblico di casa (con la presenza anche di Federica Brignone sugli spalti), gli azzurri tornano quindi avanti 4-2 nel terzo end, dopo una giocata di una precisione millimetrica firmata da Constantini con l’ultima stone. Non è però da meno la coppia statunitense, che riesce infatti a realizzare addirittura tre punti nel quarto end, passando così al sorpasso 5-4 a metà gara. Thiesse e Dropkin spingono forte e mettono in grossa difficoltà l’Italia nel quinto end: Constantini riesce però a limitare i danni, pareggiando 5-5 con un tiro da applausi che posiziona la sua stone nel cuore della casa. Gli USA salgono poi sul 7-5 nel sesto end e gli azzurri decidono dunque di giocarsi il power-play nel settimo end: la tattica dà i suoi frutti, visto che gli italiani mettono tre punti e tornano in vantaggio 8-7. Tutto si decide allora nell’ottavo end, dove gli statunitensi si giocano il loro power-play e non sbagliano nulla, vincendo la partita 9-8. Gli USA sfideranno quindi nella finale che assegnerà sia la medaglia d’oro che quella d’argento la Svezia, vittoriosa 9-3 già al settimo end contro la Gran Bretagna nell’altra semifinale. Italia e britannici si giocheranno, invece, il bronzo.
Constantini: "Usa ha avuto maggior controllo del ghiaccio, ora resettare"
"Sicuramente c'è amarezza dopo questa sconfitta, abbiamo concesso un pochino troppo all'avversario che è stato bravo a prendere le occasioni che abbiamo lasciato loro. Sarà importante resettare perché non è ancora finita, domani abbiamo ancora occasione di portare a casa qualcosa di importante". Così Stefania Constantini parlando in zona mista dopo la sconfitta del doppio misto azzurro di curling in semifinale contro gli Usa. "Cosa è mancato? Da parte nostra proprio il controllo del ghiaccio e della velocità, questa mattina c'è stata molta più precisione, invece questa sera un pochino è stata persa da entrambe le squadre ma loro hanno sbagliato un pochino meno di noi e hanno portato a casa la vittoria - ha proseguito l'azzurra - I momenti chiave? Credo che ne siano stati più di uno, dare qualche chance a loro e quando loro davano chances a noi noi non le abbiamo prese, è stato un controllo di velocità e di ghiaccio che oggi loro avevano più di noi". Adesso l'Italia affronterà nella finale per il bronzo la Gran Bretagna. "Sicuramente per loro passare per primi e poi perdere la semifinale sarà doloroso sportivamente parlando, sarà importante fare un lavoro mentale migliore del loro perché a livello di tecnica siamo tutti molto forti, a questo punto ancor più farà la differenza l'aspetto mentale - ha concluso - Il calore del pubblico? Il mio sogno è sempre stato quello di partecipare a un'Olimpiade, un'Olimpiade in casa credo sia qualcosa di più unico che raro, con questa competizione ho imparato e capito quanto è bello giocare col tifo, sicuramente ti dà quell'energia in più. Mi mancherà quando andremo in Canada a giocare, però è stato qualcosa veramente di speciale, spero che domani riusciremo a dar loro una gioia". Sul futuro della coppia con Amos Mosaner Constantini ha glissato. "Siamo molto concentrati sulla fine del quadriennio e su questa competizione, tra qualche giorno ne inizierà una successiva - ha ammesso - Per il futuro ci riserveremo a fine competizione di decidere come procedere. Vedremo".