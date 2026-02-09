Serie A, Roma-Cagliari 2-0: la doppietta di Malen vale l’aggancio alla Juve per Gasperini

© Getty Images
L’olandese mette a segno i suoi primi due gol all’Olimpico sotto agli occhi di Totti: giallorossi ora a 46 punti
Il Monday Night della 24ª giornata di Serie A vede la vittoria della Roma sul Cagliari all’Olimpico. La squadra di Gasperini supera 2-0 i sardi davanti al proprio pubblico e sotto agli occhi di Francesco Totti (presente in tribuna), aggredendo la partita fin dai primi minuti. I giallorossi partono infatti fortissimi e spaventano gli ospiti sia con Malen che con N’Dicka, mentre Caprile rischia di inciampare in un clamoroso autogol al 16’: il portiere del Cagliari tocca male il pallone in fase di rinvio, ma riesce poi a calciarlo prima che quest’ultimo superi completamente la linea di porta. Pisilli testa quindi anche i guantoni dell’estremo difensore avversario, che viene poi trafitto da Malen al 25’: l’olandese attacca la profondità sulla verticalizzazione di Mancini e sigla l’1-0 con un cucchiaio dolcissimo da posizione defilata, trovando così il suo primo gol all’Olimpico. Il movimento continuo di Malen fa impazzire la difesa del Cagliari, che nella ripresa si trova poi a dover affrontare anche l’ultimo acquisto della Roma: il Gasp fa infatti esordire Zaragoza.
A raddoppiare per i giallorossi è però ancora una volta l’ex Aston Villa al 65’: Celik si incunea nell’area di rigore sarda e Malen spinge in rete il 2-0. Sulemana scheggia quindi la traversa per il Cagliari con un poderoso destro dalla distanza al 79’, mentre Dossena non trova la porta da pochi passi sugli sviluppi di un calcio di punizione all’83’. Nel finale non accade più nulla, con il 2-0 che consente allora alla Roma di ritrovare il successo in campionato dopo due turni e di agganciare la Juventus a quota 46 punti. Si interrompe invece a tre la striscia di vittorie del Cagliari, fermo a 28 punti.
IL TABELLINO
ROMA-CAGLIARI 2-0
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante (39’ st El Aynaoui), Pisilli, Wesley; Soulé (39’ st Venturino), Pellegrini (12’ st Zaragoza); Malen (39’ st Arena). A disp.: Gollini, Zelezny, Rensch, Angelino, Tsimikas, Ziolkowski. All.: Gasperini
Cagliari (3-5-2): Caprile; Ze Pedro (42’ st Zappa), Dossena, Juan Rodriguez; Palestra; Mazzitelli (14’ st Sulemana); Adopo, Gaetano (42’ st Trepy), Obert; Esposito (28’ st Idrissi), Kilicsoy (28’ st Pavoletti). A disp.: Sherri, Ciocci, Raterink, Albarracin, Liteta, Paul Mendy. All.: Pisacane
Arbitro: Marcenaro
Marcatori: 25’ e 20’ st Malen
Ammoniti: Dossena (C), Palestra (C), Mancini (R), Gaetano (C), Zaragoza (R), Idrissi (C)
LE STATISTICHE
-La Roma aveva vinto 15 delle prime 24 giornate in Serie A soltanto in altre due occasioni, nel 2007/08 e nel 1985/86, stagioni poi terminate con il secondo posto in entrambi i casi.
-La Roma ha subito appena 14 gol nelle prime 24 giornate in questo campionato, confermandosi la miglior difesa nella Serie A in corso. Solo in altre tre occasioni aveva fatto meglio a questo punto del torneo nella massima serie, nel 2003/04 e nel 2013/14 (11 in entrambi i casi) e nel 1974/75 (13).
-11° clean sheet per la Roma in 24 giornate in questa Serie A, meno solo di Inter (13) e Como (12) nel torneo in corso. Sei di questi sono arrivati all’Olimpico, solo i lariani con sette hanno fatto meglio dei giallorossi tra le mura amiche in questo campionato.
-Tre reti nelle prime quattro sfide disputate da Donyell Malen in Serie A, una sola in meno di quelle realizzate nelle precedenti 21 presenze nella Premier League 2025/26 con l’Aston Villa.
-Quinta doppietta per Donyell Malen in uno dei top-5 campionati europei, la prima da quella contro il Burnley con l’Aston Villa in Premier League, lo scorso 5 ottobre. Quattro di queste sono arrivate tra le mura amiche incluse tutte le tre più recenti.
-Donyell Malen è il quinto giocatore della Roma di nazionalità sportiva olandese a trovare la via della rete all’Olimpico in Serie A, dopo Kevin Strooman, Justin Kluivert, Rick Karsdorp e Georginio Wijnaldum, il primo da quest’ultimo contro la Sampdoria nell’aprile del 2023.
-15 delle 19 reti a cui ha preso parte Gianluca Mancini con la Roma in Serie A sono arrivate all’Olimpico. Dalla sua prima stagione con i giallorossi (dal 2019/20), solo Bremer (18) è stato coinvolto in più gol tra le mura amiche rispetto al giocatore italiano (15 appunto frutto di 12 reti e 3 assist) tra i difensori centrali in Serie A.
-Secondo assist per Gianluca Mancini in questa Serie A, dopo quello per la rete di Zeki Çelik vs Udinese, lo scorso novembre, anche in quel caso all’Olimpico – con questo il difensore ha eguagliato le sue migliori stagioni nella massima serie in termini di passaggi vincenti (due appunto come nel 2022/23 e nel 2020/21 con la Roma e nel 2018/19 con l’Atalanta).
-Secondo assist anche per Zeki Çelik in questa Serie A, solo nel 2021/22 (tre) e nel 2018/19 (cinque) con il Lille ne ha forniti di più in una singola stagione nei top-5 campionati europei disputati.
-Con l'esordio in Serie A nel match di oggi, Antonio Arena (classe 2009) diventa il più giovane giocatore a collezionare una presenza nel campionato in corso.