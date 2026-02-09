Serie A, Roma-Cagliari 2-0: la doppietta di Malen vale l’aggancio alla Juve per Gasperini

LE STATISTICHE

-La Roma aveva vinto 15 delle prime 24 giornate in Serie A soltanto in altre due occasioni, nel 2007/08 e nel 1985/86, stagioni poi terminate con il secondo posto in entrambi i casi.

-La Roma ha subito appena 14 gol nelle prime 24 giornate in questo campionato, confermandosi la miglior difesa nella Serie A in corso. Solo in altre tre occasioni aveva fatto meglio a questo punto del torneo nella massima serie, nel 2003/04 e nel 2013/14 (11 in entrambi i casi) e nel 1974/75 (13).

-11° clean sheet per la Roma in 24 giornate in questa Serie A, meno solo di Inter (13) e Como (12) nel torneo in corso. Sei di questi sono arrivati all’Olimpico, solo i lariani con sette hanno fatto meglio dei giallorossi tra le mura amiche in questo campionato.

-Tre reti nelle prime quattro sfide disputate da Donyell Malen in Serie A, una sola in meno di quelle realizzate nelle precedenti 21 presenze nella Premier League 2025/26 con l’Aston Villa.

-Quinta doppietta per Donyell Malen in uno dei top-5 campionati europei, la prima da quella contro il Burnley con l’Aston Villa in Premier League, lo scorso 5 ottobre. Quattro di queste sono arrivate tra le mura amiche incluse tutte le tre più recenti.

-Donyell Malen è il quinto giocatore della Roma di nazionalità sportiva olandese a trovare la via della rete all’Olimpico in Serie A, dopo Kevin Strooman, Justin Kluivert, Rick Karsdorp e Georginio Wijnaldum, il primo da quest’ultimo contro la Sampdoria nell’aprile del 2023.

-15 delle 19 reti a cui ha preso parte Gianluca Mancini con la Roma in Serie A sono arrivate all’Olimpico. Dalla sua prima stagione con i giallorossi (dal 2019/20), solo Bremer (18) è stato coinvolto in più gol tra le mura amiche rispetto al giocatore italiano (15 appunto frutto di 12 reti e 3 assist) tra i difensori centrali in Serie A.

-Secondo assist per Gianluca Mancini in questa Serie A, dopo quello per la rete di Zeki Çelik vs Udinese, lo scorso novembre, anche in quel caso all’Olimpico – con questo il difensore ha eguagliato le sue migliori stagioni nella massima serie in termini di passaggi vincenti (due appunto come nel 2022/23 e nel 2020/21 con la Roma e nel 2018/19 con l’Atalanta).

-Secondo assist anche per Zeki Çelik in questa Serie A, solo nel 2021/22 (tre) e nel 2018/19 (cinque) con il Lille ne ha forniti di più in una singola stagione nei top-5 campionati europei disputati.

-Con l'esordio in Serie A nel match di oggi, Antonio Arena (classe 2009) diventa il più giovane giocatore a collezionare una presenza nel campionato in corso.