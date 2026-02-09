Roma-Cagliari, le pagelle: le giocate di Malen sono una sentenza, Pisilli e Celik non si fermano mai

© Getty Images
Bene tutto il pacchetto difensivo giallorosso, Zaragoza al debutto mostra qualche giocata interessantedi Enzo Palladini
ROMA
Svilar 6 - Abituato a giornate e serate in cui deve sottoporsi a supplementi di lavoro, accetta volentieri il regalo dei compagni che lo lasciano tranquillo per una volta.
Mancini 6,5 - Ci teneva a ricordare che da ragazzo ha fatto il centrocampista centrale e che la tecnica per lui non è un asset secondario. Lo fa con un filtrante straordinario per Malen che porta al gol dell'1-0. Senza dimenticarsi di fare bene il suo mestiere, quello di muro difensivo.
Ndicka 6,5 - Il compagno di reparto che ogni difensore vorrebbe avere accanto, sempre ben posizionato e sempre attento alle marcature preventive, per sè e per gli altri.
Ghilardi 6,5 - Si è scrollato di dosso la timidezza delle prime uscite in giallorosso, rassicurato dai due compagni di reparto più esperti e più integrati. Ora è una certezza per il suo allenatore.
Celik 7 - Particolarmente ispirato in questa serata romana, sfrutta l'ampiezza del campo per portare minacce alla porta giallorossa, ben supportato alle spalle da Mancini. Non arriva per caso la volata che porta all'assist del 2-0.
Cristante 6,5 - Nel suo ruolo, in una squadra allenata da Gasperini, il segreto è saper fare bene le cose semplici e mantenere la posizione giusta in ogni fase della partita. In questo, il capitano è un maestro.
Dal 39' st El Aynaoui sv.
Pisilli 7 - Vivacità e propulsione, tanta voglia di mettersi in mostra con qualche giocata che rubi l'occhio e che convinca finalmente Gasp del suo valore. Quando va ad aggredire Gaetano, lo fa sempre con efficacia. Come in occasione dell'azione del 2-0, che parte da un suo anticipo in mezzo al campo. Cresce costantemente con il passare dei minuti.
Wesley 6,5 - Ormai abituato a giocare a sinistra, questa volta deve affrontare un'ulteriore difficoltà, cioè un avversario motorizzato come Palestra. Riesce a limitarlo, con l'aiuto di Ghilardi alle sue spalle.
Soulè 5,5 - L'anello meno incisivo della catena di destra, quella in cui Mancini e Celik sono proprietari dell'intera corsia. Prova qualche dribbling e qualche passaggio filtrante, ma in spazi troppo stretti. Palese la sua sofferenza per i dolori pubalgici che lo tormentano.
Dal 39' st Venturino sv.
Pellegrini 5,5 - Poco coinvolto nello sviluppo delle azioni giallorosse, un po' troppo isolato nella sua posizione di trequartista di sinistra.
Dal 12' st Zaragoza 6 - Gran biglietto da visita per il nuovo attaccante, subito un tunnel e poco dopo un gran cross di esterno. Tesoretto potenziale per la seconda parte di stagione. Meglio che stia lontano dalla sua area, dove rischia pasticci.
Malen 7,5 - Classe e potenza all'interno di una sola giocata, quella che porta al gol dell'1-0 per i giallorossi. Strappo deciso e tocco sotto che incanta. Tutto diverso il gol del 2-0, tempismo da opportunista. Proprio quello che Gasperini ha invocato per mesi. Di piede o di testa, il pericolo per la difesa cagliaritana è sempre lui.
Dal 39' st Arena sv.
Allenatore Gasperini 7 - Ha trovato l'assetto giusto per la squadra nonostante le molte assenze e nei 90 minuti ha sempre quella carica che lo rende diverso da tutti gli altri allenatori.
CAGLIARI
Caprile 6; Zè Pedro 6 (42' st Zappa sv), Dossena 5, Rodriguez 5,5, Obert 6; Adopo 6, Gaetano 5,5 (42' st Trepy sv), Mazzitelli 5,5 (14' st Sulemana 6); Palestra 6, Kilicsoy 5 (28' st Pavoletti 6), S.Esposito 5,5 (28' st Idrissi 6). Allenatore Pisacane 5,5.