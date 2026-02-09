Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

Il direttore sportivo bianconero parla di tutto: futuro, mercato, rinnovi e l'obiettivo Champions League

09 Feb 2026 - 22:48
02:00 
videovideo

Il ds della Juve, Marco Ottolini, ha fatto il punto sulla stagione bianconera, partendo dal mercato e da alcuni rinnovi pesanti. "Finito il mercato poi si affrontano anche i temi dei rinnovi ed è quello che stiamo facendo. Siamo molto contenti di quello di Yildiz, riguardo a McKennie stiamo procedendo con i colloqui, mentre per il mister - ha parlato anche lui - siamo veramente contenti di quello che sta facendo, ci sederemo con lui nelle prossime settimane", ha detto. Sul mancato arrivo dell'attaccante: "Avevamo dei paletti da rispettare, se ci fossero state le condizioni giuste avremmo fatto. Così non è stato per vari motivi, siamo contenti e fiduciosi nei giocatori che abbiamo".

Parlando di campo, sabato ci sarà la sfida contro l'Inter capolista: "I risultati a volte vengono, altre meno, ma siamo estremamente contenti di come si sta esprimendo la squadra e dobbiamo andare avanti convinti di quello che stiamo facendo". Poi spazio alla Champions: "Per noi l'obiettivo dei primi quattro posti è estremamente importante, poi ci concentreremo su Istanbul, sperando di passare il turno".

SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

