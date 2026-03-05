Milan, Maignan vuole riprovarci: "Il derby è tutta una questione di adrenalina"

"Hai lavorato tutta la settimana, hai lavorato tutta la vita per essere qua. Ti basta sentire lo stadio, ti basta sentire l'allenatore, tutto cambia nella tua testa e poi vai. È tutta una questione di adrenalina": Mike Maignan (che all'andata fu decisivo parando un rigore a Calhanoglu) in un video emozionale pubblicato dai social del Milan racconta sensazione e carica che un derby a San Siro regala. "Già il mister ci carica e già sei tu carico, arrivi e vedi i tuoi tifosi e poi anche quelli avversari che ti fischiano. Non hai paura, ma c'è l'adrenalina di prendere a palla e andare" racconta nell'intervista.