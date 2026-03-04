Classifica marcatori Serie A: mai così pochi gol dal 2000

Per molti anni si è detto che la Serie A sia l'università dei centravanti. Oggi però l'epoca d'oro delle punte del nostro campionato sembra al tramonto e la facoltà dei bomber sembra sempre a numero più chiuso: dal 2000 ad oggi, dopo 27 giornate, il capocannoniere non aveva mai raccolto così pochi gol. Il re è Lautaro Martinez a quota 14 reti stagionali: negli ultimi 26 anni la quota minima a questo punto della stagione era stata 15 (Icardi nel 14/15 e Tevez nel 13/14).