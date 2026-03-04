CRISI DEI 9

Classifica marcatori Serie A: mai così pochi gol dal 2000

La classifica marcatori parla chiaro: i centravanti del nostro campionato attraversano una fase di crisi. Il Toro capocannoniere col minimo storico di gol a questo punto del campionato

di Francesco Lommi
04 Mar 2026 - 12:10
1 di 10
© Foto da web | Attilio Demaria (76)
Per molti anni si è detto che la Serie A sia l'università dei centravanti. Oggi però l'epoca d'oro delle punte del nostro campionato sembra al tramonto e la facoltà dei bomber sembra sempre a numero più chiuso: dal 2000 ad oggi, dopo 27 giornate, il capocannoniere non aveva mai raccolto così pochi gol. Il re è Lautaro Martinez a quota 14 reti stagionali: negli ultimi 26 anni la quota minima a questo punto della stagione era stata 15 (Icardi nel 14/15 e Tevez nel 13/14).

Solo il Toro in doppia cifra

 Un altro dato curioso che evidenzia la crisi degli attaccanti in Serie A riguarda il numero di giocatori in doppia cifra dopo 27 giornate. Quest'anno soltanto Lautaro ha toccato e superato i 10 gol in campionato. Un unicum negli ultimi 26 anni: a questo punto della stagione c'erano sempre stati almeno 5 calciatori in doppia cifra. Oggi invece dietro al Toro argentino c'è un mucchione tra le 8 e le 9 marcature: Leao (9), Nico Paz (9), Duvikas (9), Hojlund (9), Calhanoglu (8), Davis (8), Kean (8), Pulisic (8) e Yildiz (8)

LE CLASSIFICHE MARCATORI ALLA 27° DAL 2000 A OGGI (DATI OPTA)

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Addio ai 9 e ai bomber di provincia

 Analizzando le prime posizioni dell'attuale classifica cannonieri emergono anche altre considerazioni: i 9 puri sono sempre di meno. Forse soltanto Lautaro, Hojlund, Kean e Davis si possono incasellare in questa categoria. Poi una serie di seconde punte ed esterni come Paz, Leao, Yildiz, Pulisic o addirittura centrocampisti come Calhanoglu. E, soprattutto, mancano i bomber di provincia. Una volta anche le piccole avevano centravanti su cui fare affidamento: da Quagliarella a Di Natale passando per i vari Chiesa, Chevanton e Lucarelli per citarne solo alcuni dal 2000 ad oggi. 

Il confronto con i top5

 La situazione si conferma preoccupante allargando il confronto con la classifica marcatori degli altri top5 campionati. Soltanto il capocannoniere della Ligue1, Mason Greenwood del Marsiglia, è a quota 14 come Lautaro. La differenza però è che in Francia le giornate di campionato giocate sono tre in meno (24) e a 14 c'è anche Panichelli oltre ad altri tre giocatori in doppia cifra. Il confronto con gli altri campionati invece è abbastanza impietoso: in Premier comanda Haaland con 22 gol, tallonato da Igor Thiago a 18. In Liga c'è Mbappe a 23 seguito dall'ex Lazio Murici a quota 16. Per non parlare della Bundes dove il marziano Harry Kane mette insieme numeri da capogiro: 30 gol in 24 partite giocate. 

serie a
classifica cannonieri
lautaro martinez
attaccanti
crisi
gol
kane
haaland
kylian mbappe
mason greenwood

