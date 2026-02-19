Dopo le Olimpiadi, una nuova squadra di hockey a Milano. Gios: "Imprenditori interessati"

19 Feb 2026 - 18:40
Hockey Italia © afp

Milano avrà una nuova squadra di hockey su ghiaccio. Lo ha annunciato il presidente della Federghiaccio, Andrea Gios, durante una conferenza stampa a Casa Italia in cui è stato annunciato che in città ci sarà anche un nuovo stadio del ghiaccio, prima temporaneo in uno spazio della Fiera a Rho e poi uno definitivo.

"A Milano bisogna portare un prodotto di alto livello e una squadra di hockey ad alto livello costa parecchio - ha spiegato Gios -, è un investimento che ha un ritorno che va lungo nei tempi. Quindi abbiamo interloquito con diversi gruppi di imprenditori specialmente nordamericani, che conoscono bene questo business, e abbiamo fatto un progetto". Il problema però era quello di avere uno stadio dov'è questa squadra potesse giocare, ma ora il nodo è risolto con la realizzazione del nuovo impianto, che dovrebbe avere almeno 4.000 posti per essere sostenibile a livello economico.

La nuova squadra di Milano "potrebbe già essere iscritta al prossimo campionato, noi abbiamo bloccato le iscrizioni al campionato della Ice Hockey League che è una lega che si gioca fra Italia, Austria, Slovenia, Ungheria, Bulgheria - ha proseguito Gios -. Già la settimana prossima avvieremo degli incontri per partecipare a questa lega, perché l'ideale sarebbe poter avere una formazione che aderisca a questa entro il 15 marzo".

Gli atleti del pattinaggio di velocità, che hanno vinto uno storico oro pochi giorni fa, chiedono anche che ci sia un impianto per loro. "La pista lunga è un problema un po' più complesso in quanto non ha un ritorno economico così forte come la pista per l'hockey - ha concluso Gios -, è più difficile da mantenere e ha dei costi maggiori, occupa spazi maggiori quindi è molto complicato. Noi sulla pista lunga vorremmo ovviamente sviluppare un progetto. Da quello che so io ci sono dei privati nell'area lombarda che potrebbero essere interessati, ci hanno fatto vedere un progetto e credo che adesso potremmo riparlarne".

olimpiadi milano-cortina 2026
milano-cortina 2026
hockey su ghiaccio

