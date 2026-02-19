Dopo le Olimpiadi, una nuova squadra di hockey a Milano. Gios: "Imprenditori interessati"

Gli atleti del pattinaggio di velocità, che hanno vinto uno storico oro pochi giorni fa, chiedono anche che ci sia un impianto per loro. "La pista lunga è un problema un po' più complesso in quanto non ha un ritorno economico così forte come la pista per l'hockey - ha concluso Gios -, è più difficile da mantenere e ha dei costi maggiori, occupa spazi maggiori quindi è molto complicato. Noi sulla pista lunga vorremmo ovviamente sviluppare un progetto. Da quello che so io ci sono dei privati nell'area lombarda che potrebbero essere interessati, ci hanno fatto vedere un progetto e credo che adesso potremmo riparlarne".