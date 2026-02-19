Udinese, Solet out contro il Bologna: al suo posto Kabasele
Verso il monday night di Bologna senza Solet, cioè il vero leader della difesa e anche autore degli ultimi due gol in campionato. Il difensore francese dell'Udinese ha accusato un affaticamento sul termine della gara con il Sassuolo e non ha ancora ripreso ad allenarsi. Difficile, se non impossibile, che venga rischiato nel posticipo al Dall'Ara. Al suo posto giocherà Kabasele, anche se pure il neo acquisto Mlacic scalpita.
L'altro dilemma che Runjaic dovrà risolvere è al centro dell'attacco. Orfano di Davis, il tecnico tedesco non ha avuto risposte incoraggianti da Bayo e Gueye. Accanto a Zaniolo, potrebbe esserci una chance dal primo minuto per il recuperato Buksa, a meno che non si vada con il fantasista ex Roma da falso 9, supportato da Atta ed Ekkelenkamp e un centrocampo più muscolare con Piotrowski e Miller.