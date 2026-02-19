Udinese, Solet out contro il Bologna: al suo posto Kabasele

L'altro dilemma che Runjaic dovrà risolvere è al centro dell'attacco. Orfano di Davis, il tecnico tedesco non ha avuto risposte incoraggianti da Bayo e Gueye. Accanto a Zaniolo, potrebbe esserci una chance dal primo minuto per il recuperato Buksa, a meno che non si vada con il fantasista ex Roma da falso 9, supportato da Atta ed Ekkelenkamp e un centrocampo più muscolare con Piotrowski e Miller.