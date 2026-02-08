Serie A, Bologna-Parma 0-1: decide il gol di Ordonez al 95’ | Il Lecce supera l'Udinese 2-1

LE STATISTICHE

- Il Bologna ha perso quattro gare casalinghe di fila in una singola stagione di Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo il periodo tra febbraio e marzo 2017 (quattro) e quello tra febbraio e aprile 1991 (cinque).

- Il Bologna ha perso in generale quattro partite di fila in un singolo campionato di Serie A per la prima volta dal periodo aprile-maggio 2018, nelle ultime quattro sfide della gestione di Roberto Donadoni.

- A partire dallo scorso dicembre, nessuna squadra ha raccolto meno punti del Bologna in gare casalinghe (uno in sette gare) – anche il Pisa un solo punto, ma in cinque match interni nel periodo.

- Il Parma ha perso solo una delle ultime sette trasferte in Serie A (4V, 2N), dopo che aveva subito tre sconfitte nelle prime cinque gare esterne di questo campionato (2N).

- Il Parma ha raccolto fuori casa 16 dei 26 punti ottenuti in questo campionato, in percentuale più di ogni altra squadra della Serie A (62%).

- Il Parma ha trovato la vittoria con il primo e unico tiro nello specchio tentato durante la gara, al 94° minuto del match.

- Il Bologna ha vinto solo una delle ultime 12 gare in Serie A (3N, 8P), restando senza segnare in ciascuna delle ultime due.

- Christian Ordóñez ha trovato il suo primo gol in Serie A, alla presenza numero 15 nella competizione; il classe 2004 è il più giovane marcatore del Parma in questo torneo.

- Nessun giocatore ha colpito più legni di Riccardo Orsolini in questo campionato: cinque, come Kenan Yildiz.

- Solo la Lazio (sette) ha rimediato più cartellini rossi di Bologna (cinque) e Parma (quattro) in questo campionato.

- Dall'inizio dello scorso campionato, nessun giocatore ha ricevuto più cartellini rossi di Tommaso Pobega in Serie A: tre, al pari di Reda Belahyane nel periodo.