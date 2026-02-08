Serie A, Bologna-Parma 0-1: decide il gol di Ordonez al 95’ | Il Lecce supera l'Udinese 2-1

© Getty Images
Due successi importanti in chiave salvezza per i gialloblù e i salentini
LA PARTITA
Grazie al gol di Ordonez al 95’, il Parma vince 1-0 il Derby emiliano del Dall’Ara col Bologna. La partita cambia già al 18’, quando Pobega interviene con la gamba alta da dietro su Mandela Keita e si fa espellere lasciando i suoi in dieci. Nella ripresa, al 57’, Castro si fa autogol ma la rete viene annullata per fuorigioco, mentre poco dopo viene ristabilita la parità numerica dopo il secondo giallo a Troilo. Nel finale entra Ordonez che poi, al 95', conclude dal limite e sorprende Skorupski. Con questo successo, il Parma sale a 26 punti e si allontana dalla zona retrocessione. Prosegue la crisi del Bologna, che resta a quota 30 e incassa il quarto ko di fila: e l’Europa è ormai irraggiungibile.
IL TABELLINO
BOLOGNA-PARMA 0-1
Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Joao Mario 5,5 (1’ st Zortea 6), Heggem 6, Lucumi 5,5, Lykogiannis (23’ st Miranda 6), Freuler 6, Pobega 4,5; Bernardeschi 5,5 (42’ st Orsolini sv), Ferguson 6, Rowe 5,5 (42’ st Cambiaghi sv), Dallinga 5,5 (12’ st Castro 5,5). A disp.: Ravaglia, Pessina, Helland, Moro, Casale, Odgaard, Sohm, Dominguez, Vitik. All.: Italiano 5
Parma (3-5-2): Corvi 6; Delprato 6, Troilo 5, Circati 6, Britschgi 5,5, Bernabé 5,5 (41’ st Carboni sv), Keita 6,5 (42’ st Nicolussi Caviglia 6,5), Sørensen 6 (34’ st Ordóñez 7), Valeri 6; Pellegrino 5,5, Oristanio 6 (9’ st Strefezza 6). A disp.: Rinaldi, Cesentini, Ondreijka, Elphege, Cremaschi, Drobnik, Mikolajewski. All.: Cuesta 7
Arbitro: Collu
Marcatore: 50’ st Ordóñez
Ammoniti: Britschgi (P), Troilo (P), Lucumi (B)
Espulsi: al 18’ Pobega (B) per brutto fallo, al 34’ st Troilo (P) per somma di ammonizio
LE STATISTICHE
- Il Bologna ha perso quattro gare casalinghe di fila in una singola stagione di Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo il periodo tra febbraio e marzo 2017 (quattro) e quello tra febbraio e aprile 1991 (cinque).
- Il Bologna ha perso in generale quattro partite di fila in un singolo campionato di Serie A per la prima volta dal periodo aprile-maggio 2018, nelle ultime quattro sfide della gestione di Roberto Donadoni.
- A partire dallo scorso dicembre, nessuna squadra ha raccolto meno punti del Bologna in gare casalinghe (uno in sette gare) – anche il Pisa un solo punto, ma in cinque match interni nel periodo.
- Il Parma ha perso solo una delle ultime sette trasferte in Serie A (4V, 2N), dopo che aveva subito tre sconfitte nelle prime cinque gare esterne di questo campionato (2N).
- Il Parma ha raccolto fuori casa 16 dei 26 punti ottenuti in questo campionato, in percentuale più di ogni altra squadra della Serie A (62%).
- Il Parma ha trovato la vittoria con il primo e unico tiro nello specchio tentato durante la gara, al 94° minuto del match.
- Il Bologna ha vinto solo una delle ultime 12 gare in Serie A (3N, 8P), restando senza segnare in ciascuna delle ultime due.
- Christian Ordóñez ha trovato il suo primo gol in Serie A, alla presenza numero 15 nella competizione; il classe 2004 è il più giovane marcatore del Parma in questo torneo.
- Nessun giocatore ha colpito più legni di Riccardo Orsolini in questo campionato: cinque, come Kenan Yildiz.
- Solo la Lazio (sette) ha rimediato più cartellini rossi di Bologna (cinque) e Parma (quattro) in questo campionato.
- Dall'inizio dello scorso campionato, nessun giocatore ha ricevuto più cartellini rossi di Tommaso Pobega in Serie A: tre, al pari di Reda Belahyane nel periodo.
LECCE-UDINESE 2-1
LA PARTITA
La continuità di risultati si conferma un problema per l'Udinese, che affonda a Lecce: Banda firma il 2-1 dei padroni di casa. Dominio salentino nei primissimi minuti, coi giallorossi che spingono subito e sfiorano la rete con Cheddira. Il gol è nell'aria, dopo un avvio dirompente, e arriva al 5': erroraccio di Solet, Cheddira ispira il gol di Gandelman. L'israeliano si sblocca dunque in Serie A e il Lecce è ampiamente in fiducia, al punto da sfiorare l'incrocio dei pali (e il raddoppio) con Sottil. L'Udinese, invece, esce alla distanza e pareggia su rigore: Gaspar affossa Zemura, il rigorista a sorpresa Solet pareggia (26'). Nel finale di tempo, una chance per parte: Tiago Gabriel e Atta accarezzano il vantaggio, ma è 1-1 al riposo. Nella ripresa i friulani sembrano partire meglio, ma finiscono con l'incartarsi col passare dei minuti. Runjaic prova a scuoterli con Zaniolo e il giovane Gueye, ma è il Lecce ad avere le migliori chances in una ripresa ricca d'errori: Veiga e Coulibaly sfiorano il gol. Chances anche nel finale, con Zaniolo e N'Dri, e il match si infiamma a ridosso del recupero. Il Lecce colpisce una traversa con Gandelman e la vince al 90', con la magia di Banda su punizione. Vani e inutili i cambi di Runjaic, vincono i giallorossi: scatto-salvezza a 21 punti, +3 sulla Fiorentina e +6 sulle ultime (Verona e Pisa). L'Udinese, invece, si ferma a quota 32 punti.
IL TABELLINO
LECCE (4-2-3-1) - Falcone 6; Danilo Veiga 6, Gaspar 5, Tiago Gabriel 6.5, Gallo 6; Ramadani 6, Coulibaly 6.5; Pierotti 6 (23' st Banda 7), Gandelman 7 (47' st Siebert sv), Sottil 6 (32' st N'Dri sv); Cheddira 6 (32' st Stulic sv). A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Alex Sala, Fofana, Stulic, N'Dri, Helgason, Jean, Marchwinski, Ngom. All. Di Francesco.
UDINESE (3-4-2-1) - Okoye 6; Bertola 6, Kristensen 6, Solet 6.5; Ehizibue 6 (40' st Kabasele sv), Miller 5.5 (19' st Zaniolo 6), Karlstrom 5 (47' st Buksa sv), Zemura 6; Atta 6, Ekkelenkamp 5.5 (40' st Oier Zarraga sv); Bayo 5.5 (19' st Gueye 5.5). A disposizione: Sava, Padelli, Arizala, Mlacic, Camara. All. Runjaic.
Arbitro: Rapuano.
Marcatori: 5' Gandelman (L), 26' Solet rig. (U), 45' st Banda (L).
Ammoniti: Bertola (U), Banda (L), Gueye (U).
LE STATISTICHE DI LECCE-UDINESE
L’Udinese e’ la squadra contro cui il Lecce ha ottenuto il maggior numero di vittorie in Serie A: 12; tuttavia, i salentini non battevano i friulani in campionato dal 28 aprile 2023 (1-0 al Via del Mare, con rete di Gabriel Strefezza).
Grazie alla rete di Lameck Banda, il Lecce ha realizzato un gol con un calcio di punizione diretto verso la porta per la prima volta dal 25 ottobre scorso: rete di Medon Berisha, proprio contro l'Udinese.
Grazie alla rete di Omri Gandelman (4:54), il Lecce e’ soltanto la seconda squadra che ha segnato almeno tre reti nei primi cinque minuti di gioco in questa Serie A: tre, al pari della Cremonese.
Dopo due pareggi e sei sconfitte, il Lecce torna ad ottenere un successo in Serie A per la prima volta dallo scorso 12 dicembre (1-0 al Via del Mare contro il Pisa).
Il Lecce ha segnato piu’ di un gol in una singola partita di Serie A per la prima volta dal 30 novembre scorso: 2-1 interno contro il Torino in quel caso.
Quello realizzato da Omri Gandelman (4:54) e’ il terzo gol piu’ veloce realizzato dal Lecce in questa Serie A, dopo quelli di Tiago Gabriel (4:17) contro il Cagliari il 19 settembre e quello di Nikola Stulic (0:50) contro il Parma l'11 gennaio.
Prima rete in Serie A per Omri Gandelman: il classe 2000 non segnava in campionato dallo scorso 9 novembre, con la maglia del Gent contro il Genk in Pro League.
Secondo gol in questa Serie A per Oumar Solet: il classe 2000 ha realizzato piu’ di una rete in una singola stagione dei cinque principali campionati europei per la prima volta in carriera.
Oumar Solet e’ soltanto il secondo difensore ad andare a segno su rigore con la maglia dell'Udinese in Serie A da quando il campionato e’ tornato a 20 squadre (2004/05), dopo Marek Jankulovski (tre, l'ultimo dei quali proprio contro il Lecce in trasferta il 7 novembre 2004).
Lameck Banda (tre nel 2025/26) ha segnato piu’ di due gol in una singola stagione di Serie A per la prima volta in carriera.
Wladimiro Falcone ha tagliato il traguardo delle 150 presenze in Serie A: 12 di queste sono arrivate con la Sampdoria tra il 2019 e il 2020, le restante 128 con il Lecce dal 2022/23 in avanti.
50a presenza per Arthur Atta con la maglia dell'Udinese considerando tutte le competizioni: 46 gare in Serie A, 19 di queste nel torneo in corso, e quattro in Coppa Italia.