Milano-Cortina 2026: bronzo all'Italia nella staffetta di slittino, oro per la Germania

Medaglia di bronzo numero 8 per l’Italia ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, sedicesima complessiva: la staffetta mista di slittino sale sul terzo gradino del podio alle spalle di Germania (oro) e Austria (argento). Tempi piuttosto alti per le prime squadre a scendere: Romania, Polonia, Cina e Ucraina restano sul 3’46’’ senza scendere a crono vicini al record. La situazione cambia con la prova degli Stati Uniti: 3’42’’776 e prime avvisaglie di medaglia. La Lettonia sfiora il podio in 3’42’’749, ma il primo vero grande capolavoro lo fa l’Austria: record della pista battuto in 3’42’’214 e primato provvisorio. L’Italia è in vantaggio dopo le prime due prove delle quattro a disposizione, ma poi perde terreno e deve accontentarsi del bronzo in 3’42’’521. Verena Hofer, Dominik Fischnaller, Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner, Andrea Voetter e Marion Oberhofer attendono l’ultima squadra a scendere, ovvero la Germania: i tedeschi sgretolano il record della pista in 3’41’’672 e spodestano l’Austria, che scala di una posizione portando a casa l’argento.