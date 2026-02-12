Brignone emozionata dopo l'oro: "È incredibile, l'adrenalina mi scorre nelle vene"

La portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina ha vinto l'oro nel superG sulla pista dell'Olimpia delle Tofane chiudendo il cerchio dal gravissimo infortunio che l'ha tenuta fuori per tutta la prima parte della stagione. La Brignone ha commentato così a Rai Sport subito dopo la sua prova: "È incredibile. Sono ancora emozionata e ho l'adrenalina che mi scorre nelle vene. Oggi ero molto tranquilla, volevo sciare fluida, morbida e fare questa gara a tutta. Era un SuperG da fidarsi, fare qualche errorino, però non ho cercato di fare la linea perfetta ma di fare tutte le curve più veloce possibile". La vincitrice della Coppa del Mondo 2024/2025 ha continuato non nascondendo la grande sorpresa per lo splendido risultato ottenuto: "Non pensavo che avrei potuto vincere, è incredibile. Forse ce l'ho fatta oggi perché l'oro olimpico non mi mancava".