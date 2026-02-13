Shannon Abeda, orgoglio eritreo ai Giochi invernali

La partecipazione olimpica di Shannon Abeda è sostenuta dall’Associazione Italia Corno d’Africa per il Partenariato e lo Sviluppo Sostenibile, impegnata nella promozione dello sport come strumento di dialogo interculturale, crescita personale e sviluppo sociale, oltre che nel rafforzamento dei rapporti di amicizia e cooperazione con l’Eritrea e i Paesi del Corno d’Africa. Nell’ambito di questo percorso, nel marzo 2025 l’atleta è stato ospite a Bergamo e provincia, allenandosi sulle nevi del Monte Pora insieme agli atleti dello Sci Club Radici e dell’Associazione Play Sport Academy. Il 6 marzo 2025 Shannon Abeda è stato inoltre nominato Ambasciatore Sportivo e Campione nella Vita dall’Associazione Italia Corno d’Africa, un riconoscimento condiviso con il campione del ciclismo africano Biniam Girmay.