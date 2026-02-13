MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 13 febbraio

Attesa per l'hockey femminile e la sfida agli Usa, Giacomel e Ghiotto speranze per la sprint 10km di biathlon e i 10.000 nel pattinaggio di velocità

13 Feb 2026 - 11:05
videovideo

Decimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ecco gli azzurri impegnati nella giornata di oggi, venerdì 13 febbraio. Non solo curling maschile e skeleton, ma attesa soprattutto per la sprint 10km maschile di biathlon con Tommaso Giacomel e la finale dei 10.000 uomini nel pattinaggio di velocità con Davide Ghiotto. Nel torneo di hockey su ghiaccio femminile, l'Italia sfida gli Usa nei quarti di finale. Clicca qui per il calendario di tutte le gare di oggi. 

09.00 Combinata nordica: Trampolino grade, prova 1 (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)

09.05 Curling: Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, Canada-USA, Norvegia-Cina, Svizzera-Cechia

10.00 Snowboard: Snowboardcross femminile, seeding manche 1 (Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner)

10.55 Snowboard: Snowboardcross femminile, seeding manche 2 (Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner)

11.45 Sci di fondo: 10 km in tecnica libera individuale maschile (Davide Graz, Martino Carollo, Simone Daprà, Simone Mocellini)

12.10 Hockey sul ghiaccio: Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Slovacchia 

13.30 Snowboard: Snowboardcross femminile, ottavi di finale 

14.00 Biathlon: 10 km sprint maschile (Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin, Elia Zeni)

14.03 Snowboard: Snowboardcross femminile, quarti di finale 

14.24 Snowboard: Snowboardcross femminile, semifinali 

14.41 Snowboard: Snowboardcross femminile, small final

14.46 Snowboard: Snowboardcross femminile, big final

16.00 Speed skating: 10000 metri maschili (Davide Ghiotto, Riccardo Lorello)

16.00 Skeleton: Gara femminile, prima manche (Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio) 

17.48 Skeleton: Gara femminile, seconda manche (Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio)

18.30 Salto con gli sci: Trampolino grande maschile, prova 2 (Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam)

19.00 Pattinaggio di figura: Free program individuale maschile (Matteo Rizzo, Daniel Grassl)

19.05 Curling: Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Germania, Svizzera-Cina, Repubblica Ceca-Norvegia, Canada-Svezia

19.30 Skeleton: Gara maschile, terza manche (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari)

21.05 Skeleton: Gara maschile, quarta manche (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari)

21.10 Hockey sul ghiaccio: Torneo femminile, quarto di finale 2: Italia-Stati Uniti

* in grassetto le gare per le medaglie

