Mortara in pole position a Jeddah, prima fila anche per Guenther

Dalla terza fila muovono alle diciotto (ora italiana) il giovanissimo Taylor Barnard con l'altra DS e Antonio Félix da Costa (Jaguar), usciti di scena ai quarti "per mano" rispettivamente di Wehrlein e Guenther. Quarta fila per Nico Muller (Porsche) e per Jean-Eric Vergne. (Citroen). A chiudere la prima metà della griglia di partenza sono Jake Dennis (Andretti) e Mitch Evans (Jaguar), i primi esclusi della fase a gruppi che ha selezionato i piloti approdati ai duels.