PROVE UFFICIALI

Mortara in pole position a Jeddah, prima fila anche per Guenther

Percorso netto del pilota della Mahindra dalla fase a gruppi ai duels

di Stefano Gatti
13 Feb 2026 - 15:51
© FormulaE

© FormulaE

È di Edoardo Mortara la pole position per gara-uno dell'E-Prix di Jeddah, quarto round del Campionato del Mondo FIA di Formula E. Il pilota elvetico di Mahindra ha prevalso in finale sul tedesco Maximilian Guenther (DS Penske) con il tempo di un minuto, 15 secondi e 336 millesimi. Seconda fila sul Corniche Circuit di Jeddah per Pascal Wehrlein (Porsche, battuto dal connazionale Guenther in semifinale) e per il francese Norman Nato (Nissan), a sua volta eliminato dal poleman Mortara in semifinale.

© FormulaE

© FormulaE

Dalla terza fila muovono alle diciotto (ora italiana) il giovanissimo Taylor Barnard con l'altra DS e Antonio Félix da Costa (Jaguar), usciti di scena ai quarti "per mano" rispettivamente di Wehrlein e Guenther. Quarta fila per Nico Muller (Porsche) e per Jean-Eric Vergne. (Citroen). A chiudere la prima metà della griglia di partenza sono Jake Dennis (Andretti) e Mitch Evans (Jaguar), i primi esclusi della fase a gruppi che ha selezionato i piloti approdati ai duels.

© FormulaE

© FormulaE

 Fuori dalla top ten l'attuale leader della classifica generale piloti Nick Cassidy e il campione in carica Oliver Rowland. Il pilota neozelandese della Citroen prenderà il via dall'interno della settima fila, affiancato dallo svedese Joel Ericsson (Envision). Esterno dell'ottava fila invece per il campione in carica Oliver Rowland (Nissan). Al suo fianco lo spagnolo di Cupra Josep Maria Martí.

