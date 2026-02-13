Tudor, nuova panchina dopo la Juve: ha firmato con il Tottenham

Igor Tudor torna ad allenare. Dopo l'esonero alla Juventus dello scorso ottobre, il tecnico croato ha firmato fino a giugno per il Tottenham. Gli inglesi stanno vivendo una vera e propria crisi di risultati e qualche giorno fa avevano deciso di separarsi da Thomas Frank. Gli Spurs avevano avviato nelle scorse ore i primi contatti con l'ex allenatore bianconero, con esiti molto positivi tanto che la firma sul contratto è arrivato a stretto giro di posta.