Tudor, nuova panchina dopo la Juve: ha firmato con il Tottenham

Gli Spurs erano alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'esonero di Frank: è arrivata la firma dell'ex Juventus

13 Feb 2026 - 14:50
Igor Tudor torna ad allenare. Dopo l'esonero alla Juventus dello scorso ottobre, il tecnico croato ha firmato fino a giugno per il Tottenham. Gli inglesi stanno vivendo una vera e propria crisi di risultati e qualche giorno fa avevano deciso di separarsi da Thomas Frank. Gli Spurs avevano avviato nelle scorse ore i primi contatti con l'ex allenatore bianconero, con esiti molto positivi tanto che la firma sul contratto è arrivato a stretto giro di posta.

Tudor ha risolto il proprio contratto che lo legava alla Juve fino al 2027 circa tre mesi fa ed è quindi libero da ogni vincolo quantomeno all'estero. Per poterlo rivedere nel nostro campionato, infatti, bisognerà attendere la prossima stagione. Per Tudor si tratterà della prima avventura in Premier League. Oltre a quella bianconera, in Italia si è seduto sulle panchine di Udinese, Verona e Lazio mentre all'estero ha già raccolto diverse esperienze, tra cui quella più recente al Marsiglia. Al Tottenham il croato ritroverà Kolo Muani, già allenato nell'ultima parte della scorsa stagione alla Juventus. 

La missione non sarà di quelle semplici, visto che gli Spurs occupano il 16esimo posto in classifica e il clima intorno a squadra e società è ormai rovente. 

