Milano Cortina, combinata a squadre: caduta per Sofia Goggia, addio medaglia

10 Feb 2026 - 12:07
Sofia Goggia è caduta nella discesa libera della combinata a squadre, mentre era attardata di quattro decimi rispetto ad Ariane Raedler. L'azzurra era circa a tre quarti pista, quando è scivolata, per poi rialzarsi autonomamente. Per fortuna nessuna conseguenza, se non quella di non poter sognare un'altra medaglia.

Subito dopo la caduta Sofia Goggia ha chiesto scusa con un gesto alla compagna di squadra Lara Della Mea, che a questo punto non potrà eseguire la sua discesa sull'Olympia delle Tofane di Cortina d'Ampezzo. Nelle dichiarazioni post gara, la Goggia ha poi ribadito il concetto: "Alle Olimpiadi è così, può andarti bene come no. Mi sentivo bene, ma arrivata al cancelletto era come se mi sentissi stanca. Ora c'è ancora un giorno di riposo e poi vedremo. Scusa ancora Lara".

"Oggi non sono riuscita a entrare in gara con lo stesso focus di domenica scorsa - ha spiegato Goggia - nonostante mi sentissi bene nel riscaldamento non ho ricreato l'adrenalina da gara. Ho patito forse un po' mentalmente la discesa di due giorni fa. Mi dispiace per Lara, le ho precluso la possibilità di provare lo slalom. Oggi mi riposerò un po' e cercherò di recuperare il focus soprattutto in vista giovedì del superG, che è sempre andato bene in stagione. Ce la metterò tutta".

