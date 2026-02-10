Il 73% degli italiani comprerebbe un'auto cinese

L'avanzata dell'automobile cinese cresce di pari passo con il suo interesse. La fiducia nei loro confronti ha convinto più di un italiano su 7, che sarebbe disposto a valutarne l'acquisto. La percentuale d'interesse è - secondo il sondaggio di Areté - in aumento rispetto a un anno fa (68% contro 73%), segno di una percezione dei marchi che è nettamente cambiata. E di un'offerta di prodotto che, oltre a convincere, è aumentata.

Sono fatte bene

Bisogna riconoscere che in Cina le auto - ormai - le sanno costruire. Tant'è vero che la qualità (intesa come affidabilità, materiali, dotazioni tecnologiche e sistemi avanzati di bordo) è il primo elemento di valutazione per ben il 51% degli italiani. Soltanto il 28% considera le vetture Made in China poco affidabili e nutre dubbi sui materiali utilizzati. Il 62% degli intervistati ritiene che i servizi di post vendita siano paragonabili alla concorrenza europea. In poco tempo i marchi cinesi hanno saputo costruirsi una solida reputazione.

Il prezzo conta ma fino a un certo punto

Smentita - dunque - l'equazione auto cinese "uguale" prezzo basso. Il listino resta certamente un elemento di primo peso nella valutazione, ma soltanto per il 45% degli intervistati. L'accessibilità economica è stata superata, per importanza, dalla consapevolezza di avere un'automobile ben fatta, bella e affidabile e che costi meno di 30 mila euro. Le preferenze - anche in questo caso - si orientano verso SUV e crossover (47%) mentre le motorizzazioni ibride sono considerate ideali per le necessità del 50% degli italiani.