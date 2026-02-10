Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 10 febbraio

Settimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ecco gli azzurri impegnati nella giornata di oggi, martedì 10 febbraio. E' il giorno di Arianna Fontana e Federico Pellegrino, a caccia di medaglie nello short track e nel fondo, ma saranno nove le medaglie in palio. Clicca qui per il calendario di tutte le gare di oggi.