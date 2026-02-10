MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 10 febbraio

E' il giorno di Arianna Fontana e Federico Pellegrino, a caccia di medaglie nello short track e nel fondo

10 Feb 2026 - 07:30
videovideo

Settimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ecco gli azzurri impegnati nella giornata di oggi, martedì 10 febbraio. E' il giorno di Arianna Fontana e Federico Pellegrino, a caccia di medaglie nello short track e nel fondo, ma saranno nove le medaglie in palio. Clicca qui per il calendario di tutte le gare di oggi.

09:15 Sci di fondo: Sprint donne, qualificazione (Federica Cassol, Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz, Nicole Monsorno)

09:15 Sci di fondo: Sprint uomini, qualificazione (Elia Barp, Simone Daprà, Simone Mocellini, Federico Pellegrino) 

10:30 Sci alpino: Combinata a squadre donne, discesa (Nicol Delago, Nadia Delago, Sofia Goggia, Laura Pirovano)

10:30 Short track: 500m donne, batterie (Chiara Betti, Arianna Fontana, Arianna Sighel)

11:08 Short track: 1000m uomini, batterie (Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)

11:45 Sci di fondo: Sprint donne, quarti di finale (da definire)

11:53 Short track: Staffetta mista, quarti (da definire)

12:15 Sci di fondo: Sprint uomini, quarti di finale (da definire)

12:23 Short track: Staffetta mista, semifinali (da definire)

12:45 Sci di fondo: Sprint donne, semifinale (da definire)

12:48 Short track: Staffetta mista, finale B (da definire)

12:56 Short track: Staffetta mista, finale A (da definire)

12:57 Sci di fondo: Sprint uomini, semifinale (da definire)

13:13 Sci di fondo: Sprint donne, finale (da definire)

13:25 Sci di fondo: Sprint uomini, finale (da definire)

13:30 Biathlon: Individuale 20km uomini (Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin, Elia Zeni)

14:00 Sci alpino: Combinata a squadre donne, slalom (D'Antonio, Della Mea, Peterlini, Trocker)

14:05 Curling: Doppio misto, finale per il bronzo (Stefania Constantini, Amos Mosaner vs. Gran Bretagna)

14:15 Sci acrobatico: Gobbe donne, qualificazione 1 (Manuela Passaretta)

16:40 Hockey su ghiaccio: Turno preliminare donne, Italia - Germania

17:00 Slittino: Singolo donne manche 3 (Sandra Robatscher, Verena Hofer)

18:30 Pattinaggio di figura: Singolo uomini, programma corto (Daniel Grassl, Matteo Rizzo)

18:34 Slittino: Singolo donne manche 4 (Sandra Robatscher, Verena Hofer)

18:45 Salto con gli sci - Squadra mista (Annika Sieff, Alex Insam, Martina Zanitzer, Giovanni Bresadola)

* in grassetto le gare per le medaglie

Leggi anche
 Arianna Fontana

L'Italia vuole superare Lillehammer '94: dove possono arrivare le medaglie azzurre

milano-cortina 2026
azzurri
oggi
gara
risultati
italiani

