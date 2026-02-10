Khéphren Thuram: "Con Marcus non parliamo di Inter-Juve". E svela per chi tiferà papà Lilian

A San Siro sarà presente l'intera famiglia Thuram, compreso papà Lilian, che si troverà nuovamente diviso tra i due figli dopo il pirotecnico 4-3 della gara d'andata. Sulla presunta imparzialità del padre, Khéphren ha scherzato ipotizzando una leggera preferenza per lui, essendo l'ultimo arrivato: "Rimane neutrale. Però io sono il più piccolo, quindi penso abbia qualcosa più per me perché sono il più piccolo della famiglia". Secondo lo juventino, infatti, il trattamento riservato a Marcus sarebbe diverso poiché "il fratello maggiore è sempre quello con cui sei un po’ più duro", un commento che ha chiuso con una risata lasciando intendere il clima sereno con cui la famiglia si approccia a questa storica rivalità.