Khéphren Thuram: "Con Marcus non parliamo di Inter-Juve". E svela per chi tiferà papà Lilian

10 Feb 2026 - 13:04
JUVENTUS-UDINESE: Thuram, Yildiz, Davis, Zaniolo © Getty Images

JUVENTUS-UDINESE: Thuram, Yildiz, Davis, Zaniolo © Getty Images

Khéphren Thuram è ormai un punto fermo della Juventus, un ruolo che si è consolidato ulteriormente dopo l’arrivo in panchina di Luciano Spalletti. Il centrocampista francese ha spiegato quanto il tecnico sia stato fondamentale per la sua crescita, definendolo come uno dei primi allenatori capaci di trasmettergli una consapevolezza profonda dei propri mezzi. "Il mister mi chiede tante cose, di stare sempre in movimento, di anticipare la giocata", ha raccontato il francese, sottolineando come Spalletti lo sproni continuamente a comportarsi da top player: "È un allenatore molto esigente con me e con tutta la squadra, ci chiede tante cose e proviamo a seguirlo" le parole a Sky.

In vista del Derby d'Italia contro l'Inter, l'attenzione è tutta rivolta al confronto diretto con il fratello Marcus. Nonostante i due si sentano quotidianamente per parlare della vita privata, Khéphren ha rivelato che il calcio rimane fuori dai loro dialoghi: "Ci scriviamo tutti i giorni, parliamo ma, a dir la verità, non della partita, mai". Sebbene da piccoli sognassero di giocare nella stessa squadra, oggi il bianconero si gode la sfida tra due big del campionato, con la speranza di ritrovarsi presto insieme solo nella Nazionale francese.

A San Siro sarà presente l'intera famiglia Thuram, compreso papà Lilian, che si troverà nuovamente diviso tra i due figli dopo il pirotecnico 4-3 della gara d'andata. Sulla presunta imparzialità del padre, Khéphren ha scherzato ipotizzando una leggera preferenza per lui, essendo l'ultimo arrivato: "Rimane neutrale. Però io sono il più piccolo, quindi penso abbia qualcosa più per me perché sono il più piccolo della famiglia". Secondo lo juventino, infatti, il trattamento riservato a Marcus sarebbe diverso poiché "il fratello maggiore è sempre quello con cui sei un po’ più duro", un commento che ha chiuso con una risata lasciando intendere il clima sereno con cui la famiglia si approccia a questa storica rivalità.

videovideo
inter juve
khephren thuram
marcus thuram

Ultimi video

02:57
DICH OTTOLINI 2 SU MERCATO / OSIMHEN 09/02 SRV

Ottolini: "Ecco perché non abbiamo preso un centravanti. Osimhen? Fantacalcio"

02:06
Tardelli e Boniek in coro

Tardelli e Boniek, polemica... anti-Juve

01:01
Milanello live

Milanello live: le ultime sui rossoneri

01:16
Milan, obiettivo rimonta

Milan, obiettivo rimonta: Leao mette il Pisa nel mirino

02:04
Dimarco top assistman

Dimarco top assistman: nessuno come lui

02:05
I primati dell'Inter 2026

I primati dell'Inter 2026: sono tornati gli ingiocabili

02:09
Rivoluzione Haier Cam

Rivoluzione Haier Cam: ecco cosa cambia

00:31
Cesari a Pressing

Cesari: "Inter-Juve a Doveri"

03:06
Calciovar, delirio totale

Calciovar, delirio totale: crescono i nostalgici

02:07
Esclusiva Conceicao

Conceicao: "Mi manca solo il gol"

01:38
Fabregas sogna in grande

Fabregas sogna in grande

03:35
Esclusiva Juan Jesus

Esclusiva Juan Jesus

05:16

Conceiçao: "Mi vedo a lungo alla Juventus. Contro l'Inter per dimostrare che siamo grandi"

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

12:45
Intervista esclusiva a Juan Jesus: "Scudetto e Coppa Italia: proviamoci"

Intervista esclusiva a Juan Jesus: "Scudetto e Coppa Italia: proviamoci"

02:57
DICH OTTOLINI 2 SU MERCATO / OSIMHEN 09/02 SRV

Ottolini: "Ecco perché non abbiamo preso un centravanti. Osimhen? Fantacalcio"

I più visti di Calcio

DICH GASPERINI SU TOTTI PRE CAGLIARI 8/2 DICH

Gasperini: "Totti lo faccio giocare subito, però si deve allenare""

Grosso: "Inter fortissima"

Grosso: "Inter fortissima"

DICH GASPERINI PRE CAGLIARI 08-02 DICH

Gasp e i rigori: “La penso come De Rossi, questo calcio non ci piace"

SRV RULLO COMO, LA VIGILIA DI UN SOGNO

Como, vigilia di un sogno: Fabregas e la Coppa Italia

DICH OTTOLINI 2 SU MERCATO / OSIMHEN 09/02 SRV

Ottolini: "Ecco perché non abbiamo preso un centravanti. Osimhen? Fantacalcio"

Roma-Cagliari 2-0: gli highlights

Roma-Cagliari 2-0: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:00
Rio Ferdinand in sedia a rotelle: il drammatico racconto del dolore post-carriera
JUVENTUS-UDINESE: Thuram, Yildiz, Davis, Zaniolo
13:04
Khéphren Thuram: "Con Marcus non parliamo di Inter-Juve". E svela per chi tiferà papà Lilian
12:38
Juve, il preparatore della Serbia rivela quando tornerà Vlahovic
11:19
Sala: "Per San Siro momento di gloria ma stadio non è adeguato ai tempi"
10:10
La corsa salvezza del Cagliari riparte da Mina dopo il ko a Roma