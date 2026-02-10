Conceiçao in esclusiva: "Mi vedo a lungo alla Juventus, voglio vincere qui"
Dal ritorno al gol fino al rapporto con Spalletti e agli obiettivi stagionali: Francisco Conceiçao si racconta in un'intervista esclusiva a Sportmediaset.
Francisco Conceiçao intervistato in esclusiva da Fabrizio Ferrero per Sportmediaset: "Sto bene, ho superato il problema fisico e sono pronto. In questa stagione sta mancando qualche gol ma continuando così sicuramente migliorerò".
Sugli obiettivi della Juventus: "Pensiamo partita per partita per stare più in alto possibile in classifica. Finalizziamo poco? Creiamo tanto e dobbiamo migliorare questo aspetto. Se non sblocchiamo subito la partita sale il nervosismo, invece segnando subito avremmo più fiducia". La svolta con Spalletti: "Mi piace la fame di vincere, i risultati parlano per lui. Ma possiamo crescere ancora, abbiamo margini di miglioramento".
Sul futuro: "Mi vedo alla Juve a lungo, per vincere titoli e fare grandi cose". Infine, sui match contro Inter e Galatasaray: "I nerazzurri sono in un momento molto buono ma abbiamo la qualità per vincere e dimostrare che siamo grandi. Sarà dura anche in Champions ma vogliamo andare agli ottavi"