Tutti i colori del 2026: le livree delle undici squadre al via del Mondiale

Il tempo dei sogni sta per finire: con le due sessioni di test in programma questa settimana e poi ancora la prossima in Bahrain, la Formula Uno affronta la fase decisiva del lungo precampionato. A Sakhir le undici squadre - una in più rispetto al 2025, entra la Cadillac, Sauber è diventata Audi - si presentano con il "colour scheme" che adotteranno nel Mondiale al suo via domenica 8 marzo con il Gran Premio d'Australia sul circuito "diversamente stradale" dell'Albert Park di Melbourne.