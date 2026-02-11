Andresti mai a giocare nell’Inter? Camarda tiene la porta aperta: "Mai dire mai"
Andresti mai a giocare nell’Inter? “(Ride, ndr). Adesso sono a Lecce e penso al Lecce. Poi quello che succederà non si potrà mai sapere ma adesso pensiamo a quest’anno”. Così Francesco Camarda, che non chiude a un futuro in nerazzurro rispondendo alle domande degli alunni dell’Istituto Marcelline nell'ambito del progetto "Disegna con i calciatori" organizzato da Panini.
Poi arriva il chiarimento sui social: "Il mio milanismo non può essere messo in discussione"