Sci, Vonn al terzo intervento dopo la terribile caduta: "Ma sto facendo progressi"

Terzo intervento per Lindsay Vonn in seguito alle numerose fratture alla gamba sinistra dopo la terribile caduta nella discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina. È stata la campionessa statunitense dalle sue pagine social sulle sue condizioni, postando una foto che la ritrae a letto in ospedale dove le sono arrivati moltissimi mazzi di fiori. "Ho subito il mio terzo intervento oggi ed è stato un successo. Il successo oggi ha un significato completamente diverso rispetto a qualche giorno fa. Sto facendo progressi e anche se sono lenti so che starò bene". Vonn ha quindi ringraziato "tutto l'incredibile staff medico, gli amici, la famiglia, che sono stati al mio fianco e tutte le persone del mondo per il supporto e la dimostrazione di amore. Infine, congratulazioni ai miei compagni di squadra e a tutti gli atleti del Team Usa che sono là fuori a ispirarmi e a darmi qualcosa per cui tifare".