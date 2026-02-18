Champions League, Bodo/Glimt-Inter 3-1: crollo nerazzurro in Norvegia

LE STATISTICHE

Prima dell’Inter, l’unica squadra italiana a subire una sconfitta nelle precedenti 13 sfide contro formazioni norvegesi in Coppa dei Campioni/UEFA UEFA Champions League era stata il Milan il 4 dicembre 1996 (1-2 vs Rosenborg).

Il Bodøo/Glimt è la prima squadra norvegese a segnare tre reti contro una formazione italiana nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League.

In questa sfida l'Inter ha subito gli stessi gol che aveva incassato in tutte le precedenti quattro partite contro squadre norvegesi nelle Coppe europee (tre - una con il Bodo/Glimt nella Coppa delle Coppe 1978/79 e due con il Rosenborg nella UEFA Champions League 2002/03).

L'Inter è la seconda squadra nella storia della UEFA Champions League a subire almeno tre reti in quattro gare consecutive nella fase a eliminazione diretta, dopo il Bayer Leverkusen tra febbraio 2005 e febbraio 2014 (cinque di fila).

L’Inter ha perso quattro delle ultime cinque gare in UEFA Champions League (1V), le stesse sconfitte incassate nelle precedenti 34 partite nella competizione (22V, 8N).

Il Bodo/Glimt è diventato la prima squadra norvegese a vincere tre partite consecutive in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League.

Nelle ultime 10 gare ufficiali l’Inter ha ottenuto otto successi e due sconfitte, entrambe arrivate in UEFA Champions League col punteggio di 1-3 (vs Arsenal e Bodo/Glimt).

In tre delle ultime cinque partite in UEFA Champions League l'Inter ha subito una rete entro i primi 20' di gioco: contro Atlético Madrid, Arsenal e Bodø/Glimt.

Francesco Pio Esposito è diventato il più giovane giocatore italiano a segnare con l'Inter in un match a eliminazione diretta della UEFA Champions League: 20 anni e 235 giorni - superato il precedente record di Nicola Ventola (20a, 297g) il 17 marzo 1999 vs Man United.

Prima di Francesco Pio Esposito, l'ultimo giocatore italiano a segnare un gol in UEFA Champions League contro una squadra norvegese era stato Alessandro Del Piero contro il Rosenborg il 25 settembre 2001, anche in quel caso in trasferta.

Nessun giocatore ha mai segnato più gol di Jens Peter Hauge con una squadra norvegese in una edizione della UEFA Champions League: cinque reti, come John Carew nel 1999/2000 con il Rosenborg e Frode Johnsen sempre con il Rosenborg nel 2000/01.

Kasper Hogh è il secondo giocatore a partecipare a tre gol in una partita a eliminazione diretta in UEFA Champions League contro l'Inter (un gol, due assist), dopo Désiré Doué con il PSG nella finale della scorsa stagione (due gol, un assist).

Due dei tre gol di Sondre Fet in UEFA Champions League sono arrivati contro squadre italiane, incluse entrambe le sue reti messe a segno in casa: contro la Juventus il 25 novembre scorso e l'Inter stasera.

Nicolò Barella ha collezionato la presenza numero 56 in UEFA Champions League con l'Inter, agganciando al 5° posto Dejan Stankovic tra i giocatori più presenti nella competizione con la maglia nerazzurra.