Serie A, Milan-Como 1-1: papera Maignan, Leao risponde a Paz

L’avvio di gara non regala particolari emozioni, ma poi il match si stappa all’improvviso al 32’: Maignan sbaglia a giocare il pallone coi piedi e permette a Nico Paz di intercettare il suo tentativo di passaggio per Jashari, con l’argentino che deve soltanto appoggiare in rete l’1-0. La reazione del Diavolo è rabbiosa e porta la firma di Tomori: l’inglese sfodera un favoloso destro al volo sul cross di Athekame, ma Butez risponde con una parata stratosferica. Proprio Tomori salva poi il Milan da un potenziale pericolo nella propria area di rigore, mentre Maignan si riprende murando la conclusione ravvicinata di Sergi Roberto. Pavlovic accusa invece un problema fisico nel finale di primo tempo e all’intervallo viene sostituito da Allegri (entra Gabbia), mentre Nico Paz viene ammonito in avvio di ripresa: il dieci di Fabregas era diffidato e salterà quindi la sfida contro la Juventus.