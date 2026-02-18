Serie A, Milan-Como 1-1: papera Maignan, Leao risponde a Paz

© Getty Images
Como avanti con l'argentino dopo l'erroraccio del portiere francese. Rimedia il portoghese, ma i rossoneri scivolano a sette punti dai nerazzurri
Termina in pareggio il recupero della 24ª giornata di Serie A tra Milan e Como, sfida che si chiude 1-1, spedendo così il Diavolo a -7 dall’Inter capolista. Rossoneri e lariani si spartiscono i punti a San Siro, dove tra gli ospiti di serata compare anche Tom Brady, leggenda della NFL (7 Super Bowl vinti) e ora uno dei proprietari di minoranza del Birmingham City (club di Championship inglese).
L’avvio di gara non regala particolari emozioni, ma poi il match si stappa all’improvviso al 32’: Maignan sbaglia a giocare il pallone coi piedi e permette a Nico Paz di intercettare il suo tentativo di passaggio per Jashari, con l’argentino che deve soltanto appoggiare in rete l’1-0. La reazione del Diavolo è rabbiosa e porta la firma di Tomori: l’inglese sfodera un favoloso destro al volo sul cross di Athekame, ma Butez risponde con una parata stratosferica. Proprio Tomori salva poi il Milan da un potenziale pericolo nella propria area di rigore, mentre Maignan si riprende murando la conclusione ravvicinata di Sergi Roberto. Pavlovic accusa invece un problema fisico nel finale di primo tempo e all’intervallo viene sostituito da Allegri (entra Gabbia), mentre Nico Paz viene ammonito in avvio di ripresa: il dieci di Fabregas era diffidato e salterà quindi la sfida contro la Juventus.
Il Milan cresce e al 64’ pareggia con Leao, bravo nel superare Butez con un pallonetto dolcissimo: il Como si lascia infatti sorprendere da un lancio lungo di Jashari, che pesca in campo aperto il portoghese, il quale non trema a tu per tu con il portiere avversario. Fofana si divora quindi la chance per portare avanti i rossoneri al 70’, prima della traversa colpita di testa da Leao: al lusitano viene però fischiato un fuorigioco.
All’80’ viene invece espulso Allegri, dopo un acceso diverbio a bordo campo, con il triplice fischio che ufficializza poi l’1-1 finale. Il Milan si porta così a 54 punti, scivolando a -7 dall’Inter capolista ma allungando almeno a +8 sulla Juve, quinta in classifica, in chiave Champions. A 42 punti sale invece il Como, che supera l’Atalanta al sesto posto.
IL TABELLINO
MILAN-COMO 1-1
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic (1’ st Gabbia); Athekame (10’ st Saelemaekers), Jashari, Modric, Ricci (10’ st Fofana), Bartesaghi; Nkunku (17’ st Fullkrug), Leao (37’ st Pulisic). A disp.: Terracciano, Torriani; Estupinan, Odogu; Loftus-Cheek. All.: Allegri
Como (3-5-2): Butez; Kempf, Ramon, Diego Carlos; Vojvoda (45’ st Smolcic), Perrone, Caqueret (33’ st Da Cunha), Sergi Roberto (33’ st Jesus Rodriguez), Van der Brempt (26’ st Valle); Nico Paz (26’ st Douvikas), Baturina. A disp.: Cavlina, Tornqvist, Vigorito; Moreno; Lahdo; Addai, Kuhn. All.: Fàbregas
Arbitro: Mariani
Marcatori: 32’ Nico Paz (C), 19’ st Leao (M)
Ammoniti: Nico Paz (C), Butez (C), Ramon (C), Leao (M), Saelemaekers (M)
Espulsi: Allegri (M)
LE STATISTICHE
Rafael Leão (otto reti e due assist in questo campionato) è il secondo giocatore a prendere parte ad almeno 10 marcature in ciascuna delle ultime sei stagioni di Serie A (dal 2020/21), dopo Lautaro Martínez.
Il Milan (24: 15V, 9N) è rimasto imbattuto per almeno 24 match per la terza volta in una singola stagione di Serie A (24 gare tra dicembre 1950 e maggio 1951 e i 34 match dell'intero campionato 1991/92).
Tra i calciatori dei maggiori cinque campionati europei in corso che hanno preso parte ad almeno 15 reti, gli unici nati dal 2004 in avanti sono Nico Paz e Lamine Yamal: nove reti e sei assist per il giocatore del Como.
Rafael Leão (otto reti in 18 presenze in questo campionato) ha eguagliato i gol realizzati nell’intera scorsa Serie A (otto ma in 34 partite).
Nico Paz (15) è uno dei tre giocatori che ha partecipato ad almeno 15 gol in questa Serie A, insieme a Lautaro Martínez (18) e Federico Dimarco (17): nove reti e sei assist per il giocatore del Como.
Il Milan è la squadra che ha guadagnato più punti contro formazioni nella parte alta della classifica in questa Serie A (26) ed è l’unica a a non aver perso contro queste squadre (7V, 5N).
Solo Lautaro Martínez (14) ha segnato più gol di Nico Paz (nove) in questa Serie A. Inoltre, il classe ‘04 ha segnato in due gare fuori casa di fila per la prima volta nella massima serie.
Ardon Jashari ha fornito il suo primo assist in Serie A, e in generale il primo in campionato da marzo 2025 con il Club Brugge.
Il Como (2N, 1P) non ha vinto tre match consecutivi per la prima volta in questo campionato; l’ultima volta risaliva a marzo 2025 (quattro gare in quel caso).