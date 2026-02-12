Goggia: "Come se non avessi partecipato. Onore e complimenti a Federica"

"Sapevo che bisognava fare attenzione tra la Grande Curva e lo Scarpadon, il rischio era andare troppo a sinistra e perdere la corda. Avevo una linea più stretta e non sono riuscita a prendere la corda delle singole dopo. Ho sciato fortissimo e non pensavo di essere davanti sette decimi, ma le gare vanno portate in fondo. È come se non avessi partecipato, così è", ha dichiarato la Goggia ai microfoni di Rai Sport.