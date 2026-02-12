MILANO-CORTINA 2026

Goggia: "Come se non avessi partecipato. Onore e complimenti a Federica"

La sciatrice: "Oggi in pista ho dato il 100% fin dove sono arrivata"

12 Feb 2026 - 12:51
Sofia Goggia si sognava un SuperG decisamente diverso. A Cortina la sciatrice azzurra non riesce a conquistare la medaglia a causa di una caduta a metà discesa. Fortunatamente, nessuna conseguenza dal punto di vista fisico per la campionessa bergamasca, arrivata al traguardo con gli sci ai piedi.

"Sapevo che bisognava fare attenzione tra la Grande Curva e lo Scarpadon, il rischio era andare troppo a sinistra e perdere la corda. Avevo una linea più stretta e non sono riuscita a prendere la corda delle singole dopo. Ho sciato fortissimo e non pensavo di essere davanti sette decimi, ma le gare vanno portate in fondo. È come se non avessi partecipato, così è", ha dichiarato la Goggia ai microfoni di Rai Sport

L'azzurra ha fatto i complimenti alla compagna di squadra Brignone per l'oro conquistato: "Innanzitutto prima di parlare di me avrei dovuto complimentarmi con Federica - ha sottolineato - perché con tutti i mesi passati, il suo grave infortunio e il recupero, non è mai facile tornare e soprattutto arrivare a un'Olimpiade così. Lei ha sempre sentito molto questo Super G, è sempre stato nelle sue corde anche in Coppa del Mondo, anche l'anno scorso l'aveva vinto quindi onore e merito a lei oggi".

Goggia ha concluso: "Alle Olimpiadi devi sempre cercare di dare il 100% di quello che hai, e penso di averlo messo in pista oggi, quindi mi porto via nonostante il non risultato e nonostante non abbia concluso questa gara, come ho sciato fino a quel punto e riparto da lì per le prossime gare. Ci vediamo domenica al gigante, assolutamente".  

SuperG femminile, Mattarella primo tifoso delle azzurre a Cortina

