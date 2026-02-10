Milano Cortina 2026, Italia da record: già eguagliati i podi di Torino 2006

Con undici medaglie già conquistate, l'Italia ha iniziato di gran slancio i Giochi di Milano Cortina 2026. Il ritmo della delegazione italiana è di gran lunga superiore alle precedenti edizioni invernali. Eguagliato il numero di ori (due) conquistati a Pechino 2022, quando gli azzurri tornarono a casa con 17 medaglie in tutto, record storico analogo a quello ottenuto a Lillehammer 1994, gli azzurri hanno già raggiunto il numero totale di medaglie vinte vent'anni fa a Torino 2006, fino a oggi l'edizione invernale più ricca tra quelle ospitate nel nostro Paese. Un altro primato dopo quello registrato domenica con ben sei medaglie in un giorno solo, record storico di tutti i tempi per l'Italia ai Giochi Olimpici Invernali. Quando mancano ancora 12 giorni di gare, Milano Cortina è già la quinta edizione della storia dopo Lillehammer 1994, Pechino 2022, Salt Lake City 2002 e Albertville 1992.

DICH IASCONE DIRETTRICE CERIMONIE MICO26 DICH

Iascone: "La cerimonia d'apertura a San Siro? Prove bagnate, speriamo fortunate"

SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

DICH ARIANNA FONTANA E ELISA CONFORTOLA CASA ITALIA 11/2 DICH

Olimpiadi, la gioia di Arianna Fontana: “Ora si fa festa, domani reset e pensiamo alle altre gare”

DICH TOMBA INTEGRALE DA CASA ITALIA CORTINA 9/2 DICH

Tomba è sempre ‘La Bomba’: “Franzoni e Paris grandi, brava anche Sofia. Possiamo vincere ancora tante medaglie"

A Verona la Coppa Italia

A Verona la Coppa Italia

Superbowl ai Seahawks

Superbowl ai Seahawks

13 DICH GOGGIA SU TOMBA 9/2 DICH

Goggia: "Tomba? Mi ha chiesto di vedere il bronzo, ha solo ori..."

MCH PENNETTA/SCHIAVONE TEDOFORE MCH

Pennetta e Schiavone tedofore a Milano

MCH MAHMOOD TEDOFORO 05-02 MCH

Mahmood tedoforo nel centro di Milano

MCH TORCIA PIAZZA DUOMO MCH

L'arrivo della fiamma olimpica in Duomo e l'accensione del braciere

MCH BUONFIGLIO TEDOFORO 05-02 MCH

Chivu consegna la fiaccola olimpica al presidente del Coni Buonfiglio

DICH PARATICI FIORENTINA DICH

Paratici: "Mettiamo la testa nel carro armato"

MCH MATTARELLA INCONTRA ATLETI ITALIANI MCH

Milano-Cortina 2026: Mattarella incontra gli azzurri

VOX POPULI MILANESI E L'OLIMPIADE 4/2 SRV

Ecco come i milanesi aspettano l'Olimpiade: chi sogna e chi non ne sa molto

CLIP MILANESE OLIMPIADI NOTO 4/2 SRV

Dove arriverà la prima medaglia? Nuoto! Un'Olimpiade un po' confusa

