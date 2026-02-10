Milano Cortina 2026, Italia da record: già eguagliati i podi di Torino 2006

Con undici medaglie già conquistate, l'Italia ha iniziato di gran slancio i Giochi di Milano Cortina 2026. Il ritmo della delegazione italiana è di gran lunga superiore alle precedenti edizioni invernali. Eguagliato il numero di ori (due) conquistati a Pechino 2022, quando gli azzurri tornarono a casa con 17 medaglie in tutto, record storico analogo a quello ottenuto a Lillehammer 1994, gli azzurri hanno già raggiunto il numero totale di medaglie vinte vent'anni fa a Torino 2006, fino a oggi l'edizione invernale più ricca tra quelle ospitate nel nostro Paese. Un altro primato dopo quello registrato domenica con ben sei medaglie in un giorno solo, record storico di tutti i tempi per l'Italia ai Giochi Olimpici Invernali. Quando mancano ancora 12 giorni di gare, Milano Cortina è già la quinta edizione della storia dopo Lillehammer 1994, Pechino 2022, Salt Lake City 2002 e Albertville 1992.