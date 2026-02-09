Juventus, Spalletti: "Rigore Cabal? Il problema è che l'unico non professionista in campo è l'arbitro"

Poi sull'episodio del rigore non fischiato per fallo su Cabal: "Non mi interessa se è riggore o no, è una cosa che il direttore di gara può interpretare come vuole, perché il difensore fa un gesto imprudente. Io però allargherei il discorso, lo farei più completo: ormai si va tutti a protestare su quelle che sono le regole che ci sono. C'è sempre l'interpretazione, quello che non vede nessuno: bisogna sempre valutare la situazione, non si può generalizzare. Anche stasera in campo eravamo in 22 più uno e l'unico non professionista era l'arbitro. Va fatta una riforma, perché sono gli unici precari dello stadio. Tutti devono essere professionisti, perché è troppo importante e poi si va a sempre a parlare di questo anche se io non lo voglio fare. Se si va a vedere quello di stasera è rigore tutta la vita, perché il difensore crea un danno: ma la cosa che non va bene è che l'unico che non è professionista in una partita come questa è l'arbitro. Lui deve andare a casa e pensare a certe cose, per valutare se fa ancora questo lavoro o no. Io ho provato a interessarmi delle situazioni e questa è una cosa che crea squilibrio".