Serie A, Juventus-Lazio 2-2: non bastano Pedro e Isaksen, Kalulu salva Spalletti allo scadere

Juventus-Lazio, il film della partita
Gara dai due volti per i bianconeri, colpiti da Pedro e Isaksen prima della rimonta finale
La domenica della Serie A si chiude con una partita dall'elevatissima intensità e dal grande spettacolo, che viene risolta proprio all'ultimo respiro. La Juventus rimonta infatti due gol di svantaggio alla Lazio e ottiene un pari che sa d'impresa, raggiungendo i biancocelesti sul 2-2. Dopo i gol di Pedro (47') e Isaksen (49'), la Vecchia Signora aggredisce il match nella ripresa e accorcia con McKennie (59'). Il pari, che consolida la top-4, arriva al 96' con Kalulu.
LA PARTITA
Spettacolo e pareggio allo Juventus Stadium, coi bianconeri che riacciuffano la Lazio al 96': Kalulu firma un epico 2-2 e Openda sfiora il gol-vittoria nell'ultima azione. Sarri schiera Daniel Maldini da falso nueve, Spalletti invece osa con Koopmeiners difensore centrale nei quattro e un modulo ibrido che può virare sul 3-4-2-1. Nei primi minuti le squadre si studiano e regna l'equilibrio, ma le chances reali sono della Juventus: Cambiaso saggia i riflessi di Provedel, che effettua un autentico miracolo su Bremer. Reagisce la Lazio, che però vive un grande spavento al 27': gol annullato a Koopmeiners, Thuram si trovava infatti in fuorigioco. Il match è vibrante e si sblocca quando meno te l'aspetti, dopo un breve periodo di trincea dei biancocelesti. Ci pensa Pedro a spezzare l'equilibrio (47'pt): errore di Locatelli, assist di Maldini e gol del veterano. La ripresa non inizia col piede giusto per la Juventus, che incassa subito il raddoppio: Cataldi serve Isaksen, che salta Cambiaso e sigla il 2-0 (49'). Yildiz suona la carica e impegna Provedel, e al 59' la Juventus la riapre: testa di McKennie ed è 2-1. Da qui in poi è assalto bianconero, mentre la Lazio si copre e cerca di proteggersi inserendo anche Romagnoli. Taylor e Noslin rischiano i chiudere i giochi in ripartenza, ma è la Juve ad avere le migliori chances: McKennie sfiora il pari prima di uscire, Yildiz lo sfiora nel recupero. Sembra tutto finito invece al 96', su uno spunto di Boga, Kalulu insacca il 2-2 in proiezione offensiva. Openda sfiora addirittura la vittoria bianconera e Spalletti sorride, salendo a 46 punti e rimontando un doppio svantaggio. Lazio ottava a quota 33 punti, pesano le energie ridotte nella ripresa.
IL TABELLINO
JUVENTUS-LAZIO 2-2
JUVENTUS (4-2-3-1) - Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners (31' st Kelly), Cabal (1' st Zhegrova); Locatelli (39' st Miretti), Thuram; Cambiaso (31' st Boga), McKennie (39' st Openda), Yildiz; David.
A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Conceiçao, Adzic, Kostic.
Allenatore: Spalletti.
LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Gila (32' st Romagnoli), Provstgaard (39' st Patric), Nuno Tavares; Basic (1' st Dele-Bashiru), Cataldi, Taylor; Isaksen (22' st Cancellieri), Maldini, Pedro (22' st Noslin).
A disposizione: Motta, Furlanetto, Rovella, Dia, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Przyborek.
Allenatore: Sarri.
Arbitro: Guida.
Marcatori: 47' pt Pedro (L), 3' st Isaksen (L), 14' st McKennie (J), 51' st Kalulu (J).
Ammoniti: Taylor (L), Romagnoli (L).
LE STATISTICHE
Dall'arrivo in panchina di Luciano Spalletti (30 ottobre 2025) Weston McKennie è il centrocampista di Serie A che ha segnato più gol considerando tutte le competizioni: sette, tre dei quali di testa.
Weston McKennie ha stabilito questa sera il proprio record di marcature stagionali considerando tutte le competizioni nei Big-5 campionati europei: sette, superato il precedente di sei gol registrato nel 2020/21 sempre con la Juventus.
La Juventus è diventata la 63? avversaria differente su 86 affrontate nei Big-5 campionati europei contro cui Pedro ha trovato la via della rete in questi tornei.
Quello di Pedro (46:22’’) è il gol più tardivo subito nel 1? tempo dalla Juventus in campionato da quello di Krzysztof Piatek con la Salernitana, l’11 settembre 2022 (49:18’’ in quel caso).
La Lazio ha trovato la rete in un 1? tempo di Serie A per la prima volta dal 7 dicembre scorso (vs Bologna in quel caso).
La Juventus e’ solo una delle tre formazioni – insieme a Brighton e Parma – ad avere pareggiato più gare a partire dalla scorsa stagione nei Big-5 campionati europei: 23 ciascuna.
Quello di Pierre Kalulu (95:40’’) è il gol più tardivo per un giocatore della Juventus in Serie A da quello di Andrea Cambiaso, il 28 ottobre 2023 contro l’Hellas Verona (96:00’’).
La Lazio ha pareggiato un match di Serie A dopo essere andata in vantaggio di due reti per la prima volta dall’8 gennaio 2023 (2-2 vs Empoli).
Solo l’Inter (12) ha segnato più gol di testa rispetto alla Juventus in questo campionato: nove.
Gustav Isaksen è tornato alla rete in trasferta in Serie A per la prima volta dal 6 aprile scorso, contro l’Atalanta in quel caso.
Pierre Kalulu ha preso parte a cinque reti in 24 gare in questo campionato (2G+3A), tanti contributi al gol quanti quelli registrati nelle precedenti 100 sfide di Serie A (3G+2A).
Pedro ha raggiunto oggi quota 150 presenze con la Lazio in Serie A: dal suo esordio con i biancocelesti nel torneo (2021/22) e’ il giocatore più anziano ad avere tagliato questo traguardo nella competizione (classe 1987).