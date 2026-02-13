Inter-Juve da record: la previsione su incassi e spettatori

La Serie A si appresta a stabilire un il secondo record di incassi e spettatori in occasione della sfida tra Inter e Juventus. Dopo aver registrato 75.562 presenze e un ricavo superiore agli 8,6 milioni di euro in Inter-Milan dello scorso novembre, i dati per il Derby d'Italia si preannunciano straordinari, con cifre molto vicine agli 8 milioni di euro. Il club nerazzurro occupa tutti i primi sei posti di questa speciale classifica. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.