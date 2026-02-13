Marsiglia, Beye in pole per il dopo De Zerbi

13 Feb 2026 - 10:06

Habib Beye verso la panchina dell'Olympique Marsiglia. L'ex stella dei marsigliesi ad inizio anni 2000 è il profilo individuato dal dg Medhi Benatia per sostituire l'italiano Roberto De Zerbi, esonerato nei giorni scorsi. Secondo i media francesi mancherebbe soltanto l'ufficialità: Beye sta risolvendo alcune pendenze con il Rennes, squadra che allenava fino alla scorsa settimana. Il club francese lunedì ha annunciato il suo esonero dopo che la quarta sconfitta consecutiva della squadra. Il contratto di Beye con il Rennes sarebbe scaduto a giugno: una clausola prevedeva la proroga in caso di qualificazione per le competizioni europee della prossima stagione. Beye, ex nazionale del Senegal, ha giocato come difensore per il Marsiglia dal 2003 al 2007.

Ultimi video

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Mercato

Raheem Sterling

Anche Sterling è senza squadra: quanti affari tra gli svincolati

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

Juve-Tonali, da sogno a obiettivo a due condizioni. Occhio all'Arsenal e alla Premier League

Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

MCH MAIGNAN IN SEDE 31/1 MCH

Maignan in sede per firmare il rinnovo col Milan

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:06
Marsiglia, Beye in pole per il dopo De Zerbi
08:37
Aleksandar Stankovic vuole tornare: l'Inter ha deciso sulla recompra
19:30
Sterling riparte dall'Olanda: ufficiale la firma con il Feyenoord
18:17
Cremonese, ecco Maleh: "Felice di essere tornato con mister Nicola"
17:05
Al Hilal, ufficiale il rinnovo di Koulibaly