Indiscrezioni

Volvo potrebbe tornare a fare station wagon

La nuova piattaforma del costruttore svedese permette la costruzione di vetture basse e lunghe

di Redazione Drive Up
13 Feb 2026 - 09:59
© Getty Images

© Getty Images

Le station wagon Volvo hanno fatto la storia dell'automobile. Immagine stessa di solidità, affidabilità e sicurezza, per anni sono state rappresentate - anche in film e serie TV - come la familiare per antonomasia. Almeno da metà anni '80 fino a inizio anni '00, chi aveva figli, voleva una Volvo. Poi sono arrivati i SUV e la loro storia è stata messa da parte. Mai abbandonata, però, perché il momento per riscoprirle, prima o poi sarebbe tornato.
Nuova piattaforma, nuove opportunità
L'occasione di una nuova generazione di familiari arriverà (forse) attraverso l'automobile elettrica. La piattaforma SPA3 è stata sviluppata soltanto per vetture a batteria, e - rispetto alla precedente generazione - non ha limiti per quanto riguarda l'altezza da terra e la posizione dei sedili. In questo modo, Volvo può decidere di costruire carrozzerie a piacimento, senza sottostare a specifiche esigenze tecniche. 
Deciderà il mercato
Nuove possibilità industriali non significa che il marchio svedese si permetterà di sperimentare e lanciare sul mercato modelli di dubbio gusto. I clienti sono sempre padroni della domanda e Volvo dispone degli strumenti per assecondare le tendenze. Se la richiesta di wagon crescerà, l'offerta tornerà a listino con tutte le sue varianti del caso. La V90 è uscita di scena nel 2025 dopo un decennio, un ritorno nel segmento - anche in versione elettrica - potrebbe far la felicità di tutti gli automobilisti rimasti orfani. 

