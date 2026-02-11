Il ritorno di Paratici, per la Viola ma non solo: è amore con Pilar Fogliati

Fabio Paratici e Pilar Fogliati sono una coppia e non vogliono più nascondersi. Dopo tante voci e gossip, l’attuale direttore sportivo della Fiorentina e l’attrice sono usciti allo scoperto con un bacio che vale più di mille parole. A paparazzare i due la rivista Chi, che li ha fotografati in un bar all’aperto di Roma, in mezzo agli amici, prima del rientro insieme nella stessa abitazione. Scene di normalità di coppia tra il 53enne dirigente tornato in Italia dopo l’esperienza a Londra con il Tottenham e l’attrice trentatreenne reduce dai successi al cinema e in tv: "Da qualche mese sto uscendo con una persona che mi piace molto" aveva raccontato la Figliati di recente senza entrare troppo nei dettagli, ora sappiamo che quella persona è il dirigente della Fiorentina.