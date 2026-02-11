1 di 20
© chi
© chi
© chi

© chi

© chi

COVER GIRL

Il ritorno di Paratici, per la Viola ma non solo: è amore con Pilar Fogliati

Dopo tanti gossip la coppia è uscita allo scoperto

11 Feb 2026 - 18:35
20 foto

Fabio Paratici e Pilar Fogliati sono una coppia e non vogliono più nascondersi. Dopo tante voci e gossip, l’attuale direttore sportivo della Fiorentina e l’attrice sono usciti allo scoperto con un bacio che vale più di mille parole. A paparazzare i due la rivista Chi, che li ha fotografati in un bar all’aperto di Roma, in mezzo agli amici, prima del rientro insieme nella stessa abitazione. Scene di normalità di coppia tra il 53enne dirigente tornato in Italia dopo l’esperienza a Londra con il Tottenham e l’attrice trentatreenne reduce dai successi al cinema e in tv: "Da qualche mese sto uscendo con una persona che mi piace molto" aveva raccontato la Figliati di recente senza entrare troppo nei dettagli, ora sappiamo che quella persona è il dirigente della Fiorentina.

Ultime gallery

44

Jutta Leerdam già pazza di Milano olimpica

20

Il ritorno di Paratici, per la Viola ma non solo: è amore con Pilar Fogliati

52
Agustina Gandolfo

Agustina si gode il suo Lautaro: "Finalmente libero!"

39

Hamilton e Kim Kardashian insieme al Super Bowl. Le voci si moltiplicano, ma il bacio...

31
Fatima Diame

Fátima nuova musa di Moyá: l'annuncio social

40

Melissa Satta festeggia i 40 anni in grande stile a Milano

37

Anche Meadhbh McGann al Sei Nazioni

43

Lady Vinicius e la crema vietata: l’antidoping entra in camera da letto

44

Jutta Leerdam già pazza di Milano olimpica

I più visti di Cover Girl

Melissa Satta festeggia i 40 anni in grande stile a Milano

Fatima Diame

Fátima nuova musa di Moyá: l'annuncio social

Agustina Gandolfo

Agustina si gode il suo Lautaro: "Finalmente libero!"

Anche Meadhbh McGann al Sei Nazioni

Hamilton e Kim Kardashian insieme al Super Bowl. Le voci si moltiplicano, ma il bacio...

Lady Vinicius e la crema vietata: l’antidoping entra in camera da letto