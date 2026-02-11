L'Atalanta perde De Ketelaere, c'è lesione: ecco quanto starà fuori il belga

Tegola in casa Atalanta. Charles De Ketelaere, finito ko nel riscaldamento dell'ultima partita di contro la Cremonese, ha rimediato infatti una lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro. L'ex Milan è volato a Bruxelles per sottoporsi a valutazioni specialistiche: al momento non sono ancora chiari i tempi di recupero, anche perché è da capire se il belga dovrà essere sottoposto (o meno) a intervento chirurgico. Di certo non tornerà prima della sosta di marzo e con i Mondiali alle porte il rientro in campo con la Dea potrebbe essere ancora più incerto.