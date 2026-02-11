L'Atalanta perde De Ketelaere, c'è lesione: ecco quanto starà fuori il belga

11 Feb 2026 - 18:52
De Ketelaere (Marsiglia-Atalanta), parato © Getty Images

De Ketelaere (Marsiglia-Atalanta), parato © Getty Images

Tegola in casa Atalanta. Charles De Ketelaere, finito ko nel riscaldamento dell'ultima partita di contro la Cremonese, ha rimediato infatti una lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro. L'ex Milan è volato a Bruxelles per sottoporsi a valutazioni specialistiche: al momento non sono ancora chiari i tempi di recupero, anche perché è da capire se il belga dovrà essere sottoposto (o meno) a intervento chirurgico. Di certo non tornerà prima della sosta di marzo e con i Mondiali alle porte il rientro in campo con la Dea potrebbe essere ancora più incerto. 

videovideo

Ultimi video

09:04
Conte come Mourinho: "Ecco l'elenco le squadre che hanno fatto zero titoli..."

Conte come Mourinho: "Ecco l'elenco le squadre che hanno fatto zero titoli..."

02:11
Fabiani: "I ragazzi hanno grande personalità"

Fabiani: "I ragazzi hanno grande personalità"

02:03
Sartori: "La medicina è la vittoria"

Sartori: "La medicina è la vittoria"

01:53
Un McKennie mai visto

Juve, un McKennie mai visto

01:40
De Zerbi lascia Marsiglia

De Zerbi lascia Marsiglia

01:55
La rivincita di Sommer

La rivincita di Sommer

01:45
Un Como da impazzire

Un Como da impazzire

02:33
Esclusiva De Winter

Esclusiva De Winter

01:52
Le pagelle della partita Napoli-Como

Le pagelle della partita Napoli-Como

06:59
INT. INTEGRALE DE WINTER pubblicare dopo mezzanotte DICH

De Winter: "Io credo allo scudetto. Allegri molto importante per la mia carriera"

45:48
Postpartita | Coppa Italia | 10 febbraio

Postpartita | Coppa Italia | 10 febbraio

07:35
Conte: "Dobbiamo migliorare tutti, arbitri compresi"

Conte: "Stiamo facendo qualcosa di straordinario. Scudetto? Facciamo i seri"

00:42
Conte è una furia con Manganiello: "Valla a vedere, testa di c..."

Conte è una furia con Manganiello: "Valla a vedere, testa di c..."

00:28
Il rigore folle di Milinkovic-Savic: spacca la traversa e poi segna grazie a... Butez

Il rigore folle di Milinkovic-Savic: spacca la traversa e poi segna grazie a... Butez

14:11
Napoli-Como 1-1: la sequenza dei rigori

Napoli-Como si decide dal dischetto: la sequenza dei rigori

09:04
Conte come Mourinho: "Ecco l'elenco le squadre che hanno fatto zero titoli..."

Conte come Mourinho: "Ecco l'elenco le squadre che hanno fatto zero titoli..."

I più visti di Calcio

DICH GASPERINI SU TOTTI PRE CAGLIARI 8/2 DICH

Gasperini: "Totti lo faccio giocare subito, però si deve allenare""

Grosso: "Inter fortissima"

Grosso: "Inter fortissima"

DICH OTTOLINI 2 SU MERCATO / OSIMHEN 09/02 SRV

Ottolini: "Ecco perché non abbiamo preso un centravanti. Osimhen? Fantacalcio"

I primati dell'Inter 2026

I primati dell'Inter 2026: sono tornati gli ingiocabili

SRV RULLO COMO, LA VIGILIA DI UN SOGNO

Como, vigilia di un sogno: Fabregas e la Coppa Italia

DICH GASPERINI PRE CAGLIARI 08-02 DICH

Gasp e i rigori: “La penso come De Rossi, questo calcio non ci piace"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:01
Coppa Italia: le formazioni ufficiali di Bologna-Lazio
De Ketelaere (Marsiglia-Atalanta), parato
18:52
L'Atalanta perde De Ketelaere, c'è lesione: ecco quanto starà fuori il belga
16:32
Johnsen: "Il Palermo è squadra ambiziosa e abbiamo un sogno"
15:18
Roma: recuperato Dybala, ci sarà contro il Napoli
14:30
Venerdì i sorteggi per la Viareggio Cup