"Un milione di dollari per il reggiseno", Jutta Leerdam infiamma ancora Milano-Cortina

Leerdam passa dunque all'incasso, dopo le polemiche per il jet privato con cui è arrivata a Milano, il gossip per il fidanzamento con il pugile influencer Jake Paul e la bacchettata arrivata in patria, dall'ex calciatore Johan Derksen: "Vive già come una milionaria, non come un'atleta che partecipa alle Olimpiadi. Fossi il suo allenatore, non tollererei questo modo di fare orribile. L'Olanda sta iniziando a stancarsi del suo comportamento".