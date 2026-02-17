1 di 46
COVER GIRL

"Un milione di dollari per il reggiseno", Jutta Leerdam infiamma ancora Milano-Cortina

Dopo l'oro nei 1000m e l'argento nei 500m, Jutta Leerdam passa all'incasso: accordo da 1 milione con il brand sportivo, con il reggiseno in vista

17 Feb 2026 - 10:55
46 foto

Jutta Leerdam resta al centro della discussione a Milano-Cortina 2026. Dopo l'oro nei 1000m e l'argento nei 500m, la 27enne pattinatrice olandese fa notizia per un accordo milionario con un noto marchio di abbigliamento sportivo. 

La sua immagine trionfante al traguardo, con zip abbassata e reggiseno del brand in bella vista, è stata rilanciata dallo stesso colosso mondiale, suo sponsor da anni, su un profilo Instagram da oltre 300 milioni di followers. Un'operazione di marketing che può valere oltre un milione di dollari per l'olandese.

Le lacrime che rigavano il viso di Jutta, con tanto di trucco rovinato, sono invece diventato di ispirazione per brand olandesi legati al mondo del make up e potrebbero presto aprire a nuove fruttuose collaborazioni.

Leerdam passa dunque all'incasso, dopo le polemiche per il jet privato con cui è arrivata a Milano, il gossip per il fidanzamento con il pugile influencer Jake Paul e la bacchettata arrivata in patria, dall'ex calciatore Johan Derksen: "Vive già come una milionaria, non come un'atleta che partecipa alle Olimpiadi. Fossi il suo allenatore, non tollererei questo modo di fare orribile. L'Olanda sta iniziando a stancarsi del suo comportamento".

