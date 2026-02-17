Autodromo di Monza, nominato il nuovo CdA di Sias: Redaelli riconfermato presidente
© Ufficio Stampa
L’Assemblea di Autodromo Nazionale Monza Sias S.p.A. (Società Incremento Automobilismo e Sport), società in house dell’Automobile Club d’Italia (ACI), che gestisce lo storico impianto brianzolo, sede del Gran Premio d’Italia di Formula 1, ha nominato lunedì 16 febbraio 2026 il nuovo Consiglio di Amministrazione: Giuseppe Redaelli, (Presidente Automobile Club Varese), riconfermato Presidente; Aldo Bonomi (Presidente Automobile Club Brescia), Giovanna Cipolla (Presidente Automobile Club Bolzano), Paolo Longoni (Vice-Presidente Automobile Club Milano), che assume anche la carica di Vice Presidente, e Marfisa Luciani (Presidente Automobile Club L’Aquila).
Il Collegio Sindacale sarà composto da: Manuela Bianchi (Presidente), Fabrizio Prati e Piergiacomo Jucci.
“Ringrazio i Consiglieri uscenti per la costruttiva e appassionata collaborazione durante i tre precedenti mandati e rivolgo un caloroso benvenuto ai nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione - ha dichiarato Giuseppe Redaelli, Presidente di Sias S.p.A dal 5 maggio 2017 -. Questo CdA ha il compito di proseguire il percorso di rafforzamento e sviluppo dell’Autodromo Nazionale Monza, lavorando in stretta sinergia con gli azionisti ACI e Automobile Club Milano e con le Istituzioni locali e nazionali, per continuare a sviluppare opportunità di successi e di soddisfazioni per promoter e appassionati. L'obiettivo è consolidare la fama internazionale del ‘Temple of Speed’ che - in oltre un secolo vissuto da protagonista nel motorsport mondiale - contraddistingue la sede naturale del Gran Premio d’Italia di Formula 1”.