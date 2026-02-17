Autodromo di Monza, nominato il nuovo CdA di Sias: Redaelli riconfermato presidente

“Ringrazio i Consiglieri uscenti per la costruttiva e appassionata collaborazione durante i tre precedenti mandati e rivolgo un caloroso benvenuto ai nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione - ha dichiarato Giuseppe Redaelli, Presidente di Sias S.p.A dal 5 maggio 2017 -. Questo CdA ha il compito di proseguire il percorso di rafforzamento e sviluppo dell’Autodromo Nazionale Monza, lavorando in stretta sinergia con gli azionisti ACI e Automobile Club Milano e con le Istituzioni locali e nazionali, per continuare a sviluppare opportunità di successi e di soddisfazioni per promoter e appassionati. L'obiettivo è consolidare la fama internazionale del ‘Temple of Speed’ che - in oltre un secolo vissuto da protagonista nel motorsport mondiale - contraddistingue la sede naturale del Gran Premio d’Italia di Formula 1”.