Edgecombe guida il "Team Vince" alla vittoria nel torneo giovanile All-Star Game

Il rookie di Philadelphia VJ Edgecombe ha guidato il "Team Vince" dell'ex giocatore Vince Carter alla vittoria nel torneo giovanile NBA svoltosi a Los Angeles in concomitanza con l'All-Star Game. Edgecombe ha contribuito con 6 punti segnati in finale, incluso uno dalla linea dei tiri liberi, raggiungendo i 25 punti necessari per la vittoria, contro i 24 del "Team Melo" (Carmelo Anthony) composto da Stephon Castle e Dylan Harper. Quattro squadre di giovani talenti NBA e G League (lega di sviluppo) si sono affrontate nell'Intuit Dome dei Los Angeles Clippers, semivuoto. L'All-Star Game si svolgerà domani, dopo il pomeriggio di sfide di oggi (tiri, schiacciate e precisione).