L'ANALISI

Pisa-Milan, l'analisi: vittoria della maturità per i rossoneri che mette pressione all'Inter

I rossoneri guardano con grande fiducia al futuro in attesa di recuperare la partita con il Como 

14 Feb 2026 - 09:08
videovideo

"Modric? È un giocatore straordinario. Tutti dobbiamo imparare da lui, ha un’umiltà pazzesca". Parola di Massimiliano Allegri che esalta così il match winner della sfida con il Pisa. Una vittoria importante per la squadra rossonera, che sale a -5 dall'Inter, impegnata questa sera con la Juventus, e mercoledì avrà la possibilità di avvicinarsi a -2 vincendo il recupero con il Como. Eppure, pensando a un anno fa, sembrava difficile vedere il Milan in questa posizione

Leggi anche

Le pagelle: Modric decide nonostante la stanchezza, Fullkrug rischia di buttare tutto all'aria

 Nella sfida della Cetilar Arena, il Milan si complica la vita da solo, cosa già successa più volte in stagione contro le squadre della parte destra della classifica. Grande con le grandi, ma meno grande con le piccole: è questo il concetto che potrebbe riassumere la prima metà di stagione. Quella di Pisa può essere la vittoria della svolta, della maturità, della consapevolezza del gruppo. Soprattutto per il modo in cui è arrivata, alternando momenti di sofferenza a momenti di dominio territoriale, trovando la giocata giusta nel momento giusto, la giocata del campione, quella di Luka Modric, alla seconda rete in Serie A. 

Leggi anche

Allegri esalta il suo campione: "Modric giocatore straordinario, dobbiamo imparare tutti da lui"

Una vittoria che dà ragione ad Allegri nella scelta di schierare Loftus-Cheeck in attacco - "È bastato che entrasse in area una volta per fare gol" ha urlato Allegri dopo il gol del centrocampista inglese - e alla società, pronta a regalare un centravanti all'allenatore livornese nel mercato di riparazione. È vero, Fullkrug ha sbagliato il rigore del potenziale 2-0, ma "non è da questi particolari che si giudica un giocatore". La presenza del centravanti tedesco risulta spesso un fattore, ora la speranza è quella di averlo in campo per 90'. L'unica nota negativa è l'espulsione di Rabiot, troppo ingenuo nelle proteste con Fabbri. Era già diffidato e avrebbe comunque saltato la partita con il Como (dove all'andata fu decisivo), ma potrebbe rischiare anche una giornata in più. Un problema non da poco per Allegri, che nel frattempo si gode i tre punti e vede sempre più vicino il traguardo Champions League. 

Pisa-Milan, le foto del match

1 di 21
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

pisa
milan
analisi

Ultimi video

01:33
Nuovo attacco giallorosso

Nuovo attacco giallorosso

01:41
MCH INDEPENDIENTE-LANUS 2-0 MCH

L'Independiente rivive i fasti del passato, 2-0 al Lanus

01:38
MCH BORUSSIA DORTMUND-MAINZ 4-0 MCH

Atalanta, guarda che Borussia Dortmund: 4-0 al Mainz"

01:58
DICH ALLEGRI POST PISA-MILAN 13/2 DICH

Allegri: "Modric? I grandi campioni sono così, c'è la tecnica e c'è il carattere"

00:44
DICH LOCATELLI SU INTER DICH

Locatelli: "Gara difficile, ma daremo tutto"

00:25
DICH LOCATELLI PRE INTER DICH

Locatelli: "Spalletti mi ha detto di non parlare di lui"

01:38
DICH CHIVU SU JUVE DICH

Chivu sulla Juventus: "Con loro sempre qualche stimolo in più"

01:09
DICH CHIVU SU ARBITRI DICH

Chivu sugli arbitri: "Non vedo fantasmi"

03:07
Piantanida: "Quante curiosità su Pisa-Milan"

Piantanida: "Quante curiosità su Pisa-Milan"

01:37
Taveri: "Napoli-Conte, il futuro dipende da..."

Taveri: "Napoli-Conte, il futuro dipende da..."

02:07
Taveri: "L'11 mixato di Inter-Juventus"

Taveri: "L'11 mixato di Inter-Juventus"

01:36
Kean, riscatto viola

Kean, riscatto viola

01:22
Il Como si gode Butez

Il Como si gode Butez

01:17
Anticipo di semifinale

Anticipo di semifinale

00:41
Hiljemark e il Milan

Hiljemark e il Milan

01:33
Nuovo attacco giallorosso

Nuovo attacco giallorosso

I più visti di Milan

Milan, la quarta maglia è un omaggio agli anni '90: ecco le due versioni

Modric senza tempo: il suo gol risolve i problemi di Allegri e mette pressione all'Inter

Allegri: "Spareggio scudetto con l'Inter? Sì, firmerei, ma pensiamo al Pisa". Poi prende posizione su arbitri e Var

INT. INTEGRALE DE WINTER pubblicare dopo mezzanotte DICH

De Winter: "Io credo allo scudetto. Allegri molto importante per la mia carriera"

Milan, il calendario "ordina" una vittoria. Ma il nuovo Pisa sogna lo sgambetto al livornese Allegri

Allegri esalta il suo campione: "Modric giocatore straordinario, dobbiamo imparare tutti da lui"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:27
Juve, niente da fare per Thuram, salta l'Inter! Tutti i convocati bianconeri
10:16
Inter-Juve, Ranocchia: "Nerazzurri favoriti, Chivu ha fatto ricredere tutti. Spalletti? Maestro"
Rabiot Milan
23:32
Follia Rabiot, si becca due gialli in 30'' per protesta: niente Como, quante giornate rischia
23:20
Ricci: "Fa piacere stare lassù in classifica, ma dobbiamo migliorare ancora"
21:28
Nessun tiro nella prima mezz'ora, Allegri striglia Loftus-Cheeck: "Sta camminando". Poi l'inglese la sblocca