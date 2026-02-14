Pisa-Milan, l'analisi: vittoria della maturità per i rossoneri che mette pressione all'Inter

Una vittoria che dà ragione ad Allegri nella scelta di schierare Loftus-Cheeck in attacco - "È bastato che entrasse in area una volta per fare gol" ha urlato Allegri dopo il gol del centrocampista inglese - e alla società, pronta a regalare un centravanti all'allenatore livornese nel mercato di riparazione. È vero, Fullkrug ha sbagliato il rigore del potenziale 2-0, ma "non è da questi particolari che si giudica un giocatore". La presenza del centravanti tedesco risulta spesso un fattore, ora la speranza è quella di averlo in campo per 90'. L'unica nota negativa è l'espulsione di Rabiot, troppo ingenuo nelle proteste con Fabbri. Era già diffidato e avrebbe comunque saltato la partita con il Como (dove all'andata fu decisivo), ma potrebbe rischiare anche una giornata in più. Un problema non da poco per Allegri, che nel frattempo si gode i tre punti e vede sempre più vicino il traguardo Champions League.