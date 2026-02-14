Pisa-Milan, l'analisi: vittoria della maturità per i rossoneri che mette pressione all'Inter

Pisa-Milan, le foto del match
I rossoneri guardano con grande fiducia al futuro in attesa di recuperare la partita con il Como
"Modric? È un giocatore straordinario. Tutti dobbiamo imparare da lui, ha un’umiltà pazzesca". Parola di Massimiliano Allegri che esalta così il match winner della sfida con il Pisa. Una vittoria importante per la squadra rossonera, che sale a -5 dall'Inter, impegnata questa sera con la Juventus, e mercoledì avrà la possibilità di avvicinarsi a -2 vincendo il recupero con il Como. Eppure, pensando a un anno fa, sembrava difficile vedere il Milan in questa posizione.
Nella sfida della Cetilar Arena, il Milan si complica la vita da solo, cosa già successa più volte in stagione contro le squadre della parte destra della classifica. Grande con le grandi, ma meno grande con le piccole: è questo il concetto che potrebbe riassumere la prima metà di stagione. Quella di Pisa può essere la vittoria della svolta, della maturità, della consapevolezza del gruppo. Soprattutto per il modo in cui è arrivata, alternando momenti di sofferenza a momenti di dominio territoriale, trovando la giocata giusta nel momento giusto, la giocata del campione, quella di Luka Modric, alla seconda rete in Serie A.
Una vittoria che dà ragione ad Allegri nella scelta di schierare Loftus-Cheeck in attacco - "È bastato che entrasse in area una volta per fare gol" ha urlato Allegri dopo il gol del centrocampista inglese - e alla società, pronta a regalare un centravanti all'allenatore livornese nel mercato di riparazione. È vero, Fullkrug ha sbagliato il rigore del potenziale 2-0, ma "non è da questi particolari che si giudica un giocatore". La presenza del centravanti tedesco risulta spesso un fattore, ora la speranza è quella di averlo in campo per 90'. L'unica nota negativa è l'espulsione di Rabiot, troppo ingenuo nelle proteste con Fabbri. Era già diffidato e avrebbe comunque saltato la partita con il Como (dove all'andata fu decisivo), ma potrebbe rischiare anche una giornata in più. Un problema non da poco per Allegri, che nel frattempo si gode i tre punti e vede sempre più vicino il traguardo Champions League.
