Dati

Auto elettriche: perché i clienti stanno rallentando la transizione

Per molti automobilisti non è sbagliata, è semplicemente arrivata troppo in fretta

di Tommaso Marcoli
10 Feb 2026 - 09:18
© Getty Images

© Getty Images

Lo studio Global Automotive Consumer Study 2026 di Deloitte fotografa un mercato sempre più distante dalle strategie dei costruttori. La transizione dell’automotive non si è fermata, ma ha cambiato passo. A dirlo non sono solo i risultati finanziari dei grandi gruppi, bensì i consumatori stessi. Le scelte d’acquisto stanno diventando più caute, razionali e meno ideologiche, con una crescente distanza tra l’offerta proposta dalle Case e ciò che i clienti sono davvero disposti a comprare.
L’elettrico convince, ma non abbastanza
Il report Deloitte evidenzia come l’interesse verso le auto elettriche resti diffuso, ma accompagnato da forti resistenze. Prezzo d’acquisto elevato, autonomia reale e infrastrutture di ricarica continuano a rappresentare gli ostacoli principali. Non a caso, molti consumatori dichiarano di considerare ancora soluzioni ibride o termiche efficienti come alternative più concrete nel breve periodo. Un segnale che mette in discussione le previsioni più ottimistiche sulla velocità della transizione, soprattutto nei mercati maturi.
Clienti più selettivi
Deloitte sottolinea anche un altro aspetto chiave: il consumatore 2026 è meno disposto a pagare per servizi digitali, abbonamenti e funzioni accessorie percepite come non essenziali. La priorità torna a essere il valore complessivo dell’auto, tra costo, affidabilità e facilità d’uso. È un cambio di mentalità che obbliga i costruttori a rivedere strategie basate su accessori, aggiornamenti tecnologici e modelli di business troppo scollegati dall’esperienza reale di chi compra e guida l’auto ogni giorno.

Ti potrebbe interessare

videovideo
auto elettriche
auto elettrica
clienti
transizione
transizione energetica

Ultimi video

02:36
L'ultima novità di Kia

L'ultima novità di Kia

04:19
Automobili Mignatta RINA

Automobili Mignatta RINA

03:37
Lancia, ritorno al passato

Lancia, ritorno al passato

02:33
Aston Martin DBX S

Aston Martin DBX S

02:33
A bordo di Renault Symbioz e Austral

A bordo di Renault Symbioz e Austral

03:03
I Signori dell'Auto: Jean Rédélé

I Signori dell'Auto: Jean Rédélé

02:32
In Svezia alla scoperta di Volvo EX60

In Svezia alla scoperta di Volvo EX60

26:13
Puntata Winter Edition del 7 febbraio #DriveUp

Puntata Winter Edition del 7 febbraio #DriveUp

01:54
Renault Austral, presentata a Milano Giochi Olimpici Live

Renault Austral, presentata a Milano Giochi Olimpici Live

01:36
BMW Motorrad protagonista a Verona

BMW Motorrad protagonista a Verona

01:47
Nuovo Mitsubishi Outlander PHEV

Nuovo Mitsubishi Outlander PHEV

02:08
The Ice St. Moritz 2026

The Ice St. Moritz 2026

00:19
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

00:21
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

00:53
Audi Q5 e Q5 Sportback a Monza

Audi Q5 e Q5 Sportback a Monza

02:36
L'ultima novità di Kia

L'ultima novità di Kia

I più visti di Drive Up

La prima Ferrari elettrica si chiamerà Luce

La collezione di auto di Bad Bunny

Un italiano, un tedesco e un americano hanno costruito una supercar

Cosa sono le "fabbriche di vedove"?

Sembra il futuro, ma è il 1965

La nuova supercar di Kimi Antonelli

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:10
Alta tensione tra arbitri e allenatori: rimandato ancora il confronto ma si vuole cambiare il Var
10:10
La corsa salvezza del Cagliari riparte da Mina dopo il ko a Roma
10:01
Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 10 febbraio
09:47
Chivu si gode un super Dimarco: è lui il re degli assist del calcio europeo
09:43
Il Team Usa si stringe attorno a Lindsey Vonn: "Per sempre una leggenda"