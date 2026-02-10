Anticipazioni

La prossima Mercedes Classe A sarà un SUV

La berlina compatta avrà un'erede, ma cambierà forma e dimensioni

di Redazione Drive Up
10 Feb 2026 - 08:35
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Che destino mutevole quello della Mercedes Classe A. Nata nel 1997 con le sembianze di una piccola monovolume, con l'arrivo della terza generazione - nel 2012 - si passò all'attuale carrozzeria da berlina compatta. A beneficio delle vendite: ancora nel 2025, ha rappresentato in Germania oltre il 7% delle immatricolazioni totali del marchio. Questo sebbene i piani di una sua dismissione sembrassero certi. Mercedes ha cambiato idea e la Classe A è pronta a (ri)cambiare forma.
Più SUV 
Da Stoccarda hanno già fatto sapere che l'erede non arriverà prima del 2027. La quinta generazione sarà un momento di rottura, con l'introduzione di un nuovo corso stilistico su un aspetto inedito per il modello. Se il passaggio da monovolume a berlina compatta è stato necessario per assecondare il gusto dei clienti, altrettanto l'avvicinarsi a una dimensione SUV. Tuttavia, non sostituirà la GLA - che resterà in gamma - sarà piuttosto un crossover dall'assetto rialzato e con linee più sportiveggianti.
Nuova piattaforma
L'unica comunicazione ufficiale sul futuro è stata data da Jörg Burzer - Responsabile dello sviluppo del modello - al settimanale Automobilwoche: "Sarà un modello indipendente sulla piattaforma MMA, diverso da tutto quello che avete visto fino a ora". L'utilizzo di quest'architettura (visto i precedenti) lascia intendere che la prossima Classe A sarà disponibile tanto con motori ibridi quanto con almeno una versione elettrica. L'obiettivo è anche quello di attrarre una clientela più giovane, dato che parliamo un "modello d’accesso altamente attrattivo". Almeno nelle intenzioni.

