Troppi errori arbitrali, la Juve non ci sta: penalizzata nella corsa Champions

E d'altronde anche Luciano Spalletti, che ha auspicato il passaggio degli arbitri al professionismo, ha cercato la via del dialogo. Dialogo raccolto dall'Aia che ha sposato la "proposta" del tecnico bianconero. Certamente però, con il passare delle giornate, i punti pesano il doppio e il rischio di rimanere fuori da una corsa Champions molto complicata aumenta. Di qui la necessità di ridurre a zero o quasi il margine di errore. Anche perché all'orizzonte c'è la sfida del Meazza contro l'Inter e lì, davvero, sbagliare non si può.