Alta tensione tra arbitri e allenatori: rimandato ancora il confronto ma si vuole cambiare il Var

Le ultime giornate di campionato hanno reso ancora più evidenti certi contrasti. De Rossi, Gasperini e Spalletti hanno avuto parole e richieste chiare dopo episodi controversi. Il rigore dato al Napoli contro il Genoa ha fatto esplodere l'allenatore rossoblù che ha trovato un alleato nel tecnico giallorosso. Quello bianconero ha rilanciato il discorso legato al professionismo arbitrale, con il vicepresidente vicario dell'Aia Francesco Masini che ha voluto precisare che "gli errori degli arbitri non vengono commessi per il loro status" e che l'associazione arbitrale non esclude si possa arrivare a direttori di gara professionisti.