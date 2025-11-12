Milano-Cortina 2026: ecco le divise dei tedofori e le uniformi ufficiali di staff e volontari

Sono state presentate a Milano le divise dei tedofori che accompagneranno la fiamma olimpica e paralimpica nel suo viaggio attraverso l'Italia e le uniformi ufficiali per staff e volontari per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. L'arancione e il bianco sono i colori prevalenti delle uniformi dei tedofori, la palette luminosa e i dettagli riflettenti richiamano il Look of the Games. È invece il blu il colore prevalente sulle uniformi di volontari e personale. Nate dalla collaborazione creativa tra la Fondazione e Salomon, le uniformi verranno indossate da circa 25mila persone e sono stati prodotti 400mila pezzi, comprensivi di 17 elementi, dalla giacca, ai pantaloni, agli accessori. "Abbiamo l'ambizione di organizzare le migliori Olimpiadi invernali di sempre - ha detto il presidente di Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò - e con questa uniforme uniamo la nostra eccellenza all'eccellenza di Salomon". "Sono un elemento di riconoscimento delle persone che lavorano a questi Giochi - ha aggiunto il CEO Andrea Varnier -, non garantiscono soltanto la massima funzionalità, ma sono il veicolo della storia che vogliamo raccontare".