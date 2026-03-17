L'Iran ha paura negli Usa: vuole giocare i Mondiali 2026 in Messico

La federazione calcistica iraniana apre un confronto con la Fifa per trasferire in Messico le partite dei Mondiali inizialmente previste negli Stati Uniti, sullo sfondo delle tensioni geopolitiche legate al Medio Oriente. A rendere nota la posizione di Teheran è stata l'ambasciata iraniana in Messico, che ha riferito delle trattative in corso. Decisive, secondo la federazione, le dichiarazioni dell'ex presidente statunitense Donald Trump sulla sicurezza della nazionale iraniana. "Poiché il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato esplicitamente di non poter garantire la sicurezza della Nazionale iraniana, certamente non andremo in America", ha dichiarato il presidente della federazione, Mehdi Taj. "Stiamo attualmente negoziando con la Fifa affinché le partite dell'Iran ai Mondiali si svolgano in Messico", ha aggiunto Taj.