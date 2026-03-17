Abarth potrebbe tornare ai motori a combustione

Sembrano così lontani i tempi in cui - quasi - tutti dichiaravano che l'elettrico sarebbe stato l'unico futuro per l'automobile. Sembrano, appunto, perché poi basta girarsi indietro per rendersi conto che stiamo parlando di un paio di anni fa al massimo. Eppure eccoci qui: a parlare di cambi di strategia e ritorno di motori a combustione. Veri o presunti, tra indiscrezioni e conferme qualcosa continua a muoversi e anche Abarth potrebbe decidere di abbandonare una scelta che non ha pagato.

Si torna indietro?

Ci credevano, i vertici del marchio, quando qualche anno fa annunciarono l'elettrico come unico futuro possibile. L'addio al cambio manuale e allo scarico - rumorissimo - Record Monza, è stato però più traumatico del previsto. Nel 2025 Abarth ha immatricolato soltanto 264 nuove automobili in Italia: numeri da supercar, che confermano quanto i motori termici manchino agli appassionati. Dunque che fare? Tornare indietro sembrerebbe la scelta più logica, ma non così scontata.

Non è detto

Le indiscrezioni si sono rincorse negli ultimi mesi, soprattutto da quando Autocar ha rilanciato l'idea. In assenza di conferme (probabilmente arriveranno il 21 maggio, con la presentazione del piano industriale Stellantis), non è possibile andare oltre l'ipotesi ma un ritorno dei motori a combustione per Abarth, non è più da escludere a priori. Magari in forma ibrida, considerando che il 1.2 litri benzina è già in uso presso alcune applicazioni sportive (Lancia Ypsilon HF Rally4). Il rilancio potrebbe partire con 500, stiamo a vedere.