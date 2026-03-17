Indiscrezioni

Abarth potrebbe tornare ai motori a combustione

Il ritorno di pistoni e cilindri non è più da escludere a priori

di Redazione Drive Up
17 Mar 2026 - 08:27
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Sembrano così lontani i tempi in cui - quasi - tutti dichiaravano che l'elettrico sarebbe stato l'unico futuro per l'automobile. Sembrano, appunto, perché poi basta girarsi indietro per rendersi conto che stiamo parlando di un paio di anni fa al massimo. Eppure eccoci qui: a parlare di cambi di strategia e ritorno di motori a combustione. Veri o presunti, tra indiscrezioni e conferme qualcosa continua a muoversi e anche Abarth potrebbe decidere di abbandonare una scelta che non ha pagato.
Si torna indietro?
Ci credevano, i vertici del marchio, quando qualche anno fa annunciarono l'elettrico come unico futuro possibile. L'addio al cambio manuale e allo scarico - rumorissimo - Record Monza, è stato però più traumatico del previsto. Nel 2025 Abarth ha immatricolato soltanto 264 nuove automobili in Italia: numeri da supercar, che confermano quanto i motori termici manchino agli appassionati. Dunque che fare? Tornare indietro sembrerebbe la scelta più logica, ma non così scontata.
Non è detto
Le indiscrezioni si sono rincorse negli ultimi mesi, soprattutto da quando Autocar ha rilanciato l'idea. In assenza di conferme (probabilmente arriveranno il 21 maggio, con la presentazione del piano industriale Stellantis), non è possibile andare oltre l'ipotesi ma un ritorno dei motori a combustione per Abarth, non è più da escludere a priori. Magari in forma ibrida, considerando che il 1.2 litri benzina è già in uso presso alcune applicazioni sportive (Lancia Ypsilon HF Rally4). Il rilancio potrebbe partire con 500, stiamo a vedere.

Ti potrebbe interessare

videovideo
abarth
motori a combustione
motori a benzina
stellantis
auto elettriche

Ultimi video

02:01
Autotorino, un anno ricco di traguardi

Autotorino, un anno ricco di traguardi

02:35
Kimi Antonelli ci esalta

Kimi Antonelli ci esalta

01:18
Rally del Kenya, che show

Rally del Kenya, che show

01:40
Antonelli, pole da record

Antonelli, pole da record

00:17
Sabato alle 13.45 torna Drive Up

Sabato alle 13.45 torna Drive Up

02:26
DR 5 Full Hybrid

DR 5 Full Hybrid

02:29
Renault Clio e Captur cambiano faccia

Renault Clio e Captur cambiano faccia

02:23
Nuova Ferrari Amalfi Spider

Nuova Ferrari Amalfi Spider

01:59
Peugeot 308 Plug-in hybrid, è tempo di restyling

Peugeot 308 Plug-in hybrid, è tempo di restyling

15:09
La puntata del 12 marzo #DriveUp

La puntata del 12 marzo #DriveUp

02:02
L'Editoriale: Ferrari inizia il 2026 con una novità presentando la nuova Amalfi Spider

L'Editoriale: Ferrari inizia il 2026 con una novità presentando la nuova Amalfi Spider

02:16
Mazda CX-6e, il crossover elettrico presentato a Roma

Mazda CX-6e, il crossover elettrico presentato a Roma

01:24
Cupra Born si rifà il look, il SUV elettrico diventa più aggressivo

Cupra Born si rifà il look, il SUV elettrico diventa più aggressivo

02:18
Auto da Film: Subaru Impreza WRX Limited di Baby Driver

Auto da Film: Subaru Impreza WRX Limited di Baby Driver

02:28
I 60 anni di Lamborghini Miura, l'omaggio alla prima supercar della storia

I 60 anni di Lamborghini Miura, l'omaggio alla prima supercar della storia

02:01
Autotorino, un anno ricco di traguardi

Autotorino, un anno ricco di traguardi

I più visti di Drive Up

Il motore diesel ibrido tedesco di cui non si era mai parlato

Volkswagen Golf GTI Edition 50

Volkswagen Golf GTI Edition 50

Kimi Antonelli ci esalta

Kimi Antonelli ci esalta

La prima station wagon di Dacia è realtà

Ferrari potrebbe dover cambiare nome alla sua elettrica

Il distributore automatico di supercar

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
Max Allegri e Antonio Conte
09:27
Prima il Milan, poi... lo scudetto? Conte ordina: non lasciare nulla di intentato
09:18
Nel bilancio di Lucio il futuro della Juve: chi resta, chi va e chi (forse) arriva
Leao e Pulisic
09:10
Leao-Pulisic, tensione nello spogliatoio Milan: interviene Allegri
08:56
Google Maps: arriva l'intelligenza artificiale a bordo
08:38
Leao, delitto e castigo: dopo le bizze di Roma il Milan lo mette sul mercato